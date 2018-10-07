امکان راه اندازی پایانه صادراتی در شهرستان ها وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عباسزاده مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان شرقی، ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان مرند که با حضور داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند، غلامی سرپرست امور شعب بانک ملی شورای هماهنگی بانک های استان و عابدینی مدیرکل بورس منطقه ای آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: معافیت ها برمبنای گمرک ارائه نمی شود بلکه بر مبنای کالا صورت می گیرد که هر ساله تغییر می کند و مواردی به معافیت های اضافه می شود.

وی با اشاره به اینکه معافیت امور گمرکی چوب هم اکنون ۵ درصد است، افزود: فعالان صنعت مبل و چوب شهرستان مرند، درخواست افزایش معافیت خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان شرقی همچنین از حل مشکل ثبت سفارش کالا در استان خبر داد و عنوان کرد: طی دستورالعملی اختیارات ثبت سفارش به استان تفویض شد که از امروز مشکلات ثبت سفارش در استان حل شد.

عباسزاده با اشاره به درخواست تولیدکنندگان شهرستان مرند جهت راه اندازی نمایندگی گمرک در شهرستان مرند اظهار داشت: ایجاد گمرک در شهرستان ها ممنوعیت قانونی برای دولت دارد اما امکان راه اندازی پایانه صادراتی با ارائه تسهیلات از سوی دولت، در شهرستان ها وجود دارد.