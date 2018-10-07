۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

اقتصاد بیمار توان پرداخت این میزان مالیات و سود بانکی را ندارد

مرند – معاون استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت اصلاح سیستم اقتصادی تاکید کرد و گفت: اقتصاد بیمار امروز کشور، توان پرداخت این میزان مالیات و سود بانکی را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی فرماندار ویژه مرند، ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان مرند که با حضور عباسزاده مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان شرقی، غلامی سرپرست امور شعب بانک ملی شورای هماهنگی بانک های استان و عابدینی مدیرکل بورس منطقه ای آذربایجان برگزار شد، اظهار داشت: باید از نگاه فردی و بخشی به تولید و امور اقتصادی پرهیز کنیم و با اصلاح سیستم نظام اقتصادی، به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد با نگاه کلان پیش می رود، افزود: با وجود نوسانات ارزی و تحریم کشور، باید انعطاف پذیر بوده و درک متقابل داشت.

گرشاسبی تاکید کرد: دریافت سود ۲۱ درصدی، انباشت بدهی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت و با این سیستم نمی توان از سرمایه گذار و واحدهای تولیدی حمایت کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت شفاف سازی نظام اداری تاکید و اظهار داشت: اقتصاد بیمار امروز کشور، توان پرداخت این میزان مالیات و سود بانکی را ندارد.

فرماندار ویژه مرند با بیان اینکه نظارت ها بر عملکرد بانک ها باید افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: چندگانگی تصمیم گیری در نظام اقتصادی وجود دارد، چرا هر شعبه بانکی باید به میل خود عمل کند.

