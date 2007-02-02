۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۳۹

درگیری ها در نوار غزه چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

منابع امنیتی فلسطین گزارش دادند که بر اثر درگیری ها و حملات مختلف در نوار غزه نزدیک به 130نفر کشته یا زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان دستگاه امنیتی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کردند که براثر حمله امروز به مرکز آموزش نظامی نیروهای گارد ریاست تشکیلات خودگردان درمنطقه "تل الهوی" درجنوب شهرغزه دستکم 40 تا 50 نفر زخمی شده اند.

درهمین حال، یک منبع اطلاعاتی هوادار فتح و منابع پزشکی گزارش دادند که درحمله مسلحانه امروز به مقر سازمان اطلاعات فلسطین درشمال شهرغزه، یک مسئول بلندپایه اطلاعاتی به قتل رسید.

یک منبع امنیتی فلسطینی نیز گفت که دیشب اطراف مقر ریاست تشکیلات خودگردان نیزهدف حملات خمپاره ای و راکت قرار گرفته، اما تلفاتی در برنداشته است.

برپایه این گزارش، درگیری هایی نیزعصر دیروز درشهرغزه روی داد که درجریان آن شش نفر کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالیست که جنبش های فتح و حماس یکدیگر را به تلاش برای تنش آفرینی درسطح داخلی فلسطین متهم کرده اند.

کد مطلب 442321

