کشف ۸۳ درصدی سرقت در شهرستان سیروان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز آزادی ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: وضعیت امنیتی شهرستان سیروان بسیار مطلوب است واین شهرستان از شهرستان های امن استان و کشور است.

وی با اشاره به این مطلب که با همت چشمان بیدار پلیس امنیت در سایه سار ایران اسلامی بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی در تمامی ابعاد توسعه داخلی فراهم کرده است، گفت: نیروی انتظامی با محوریت و خط مشی های رهبر فرزانه انقلاب در تلاش ومبارزه شبانه روزی با ناهنجاری های اجتماعی ظلم و بزهکاری و مبارزه با سوداگران مرگ و قاچیان سود جو و اخلال گران نظم وامنیت است.

سرهنگ آزادی در ادامه افزود: کشفیات مواد مخدر نسبت به مشابه سال گذشته بیش ازچندین برابر افزایش داشته واین تلاش بی وفقه ماموران صفی و ستادی انتظامی ما را بر آن داشته که با چشمان باز نگهبان سلامت جامعه باشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان سیروان گفت: در حوزه جرائم خشن از قبیل قتل و شرارت و نزاع فردی و دسته جمعی آمار ها موید آن است که نسبت به مشابه سال گذشته تغییری حاصل نشده که این عدم افزایش جرائم مرهون تلاش و همکاری و مساعدت ریش سپیدان و مصلحان و متنفذین ایلات و طوائف است.

وی در خصوص جرائم اجتماعی اظهار داشت: متأسفانه با افزایش خودکشی در شهرستان مواجه هستیم لذا می طلبد تا متفکرین حوزه علوم انسانی و مشاورین ومددکاران اجتماعی سازمان های مردم نهاد ،ادرات ونهادهای دولتی ررسی تجزیه وتحلیل موشکافانه این موضوع بپردازند.

آزادی گفت: خوشبختانه۳۳ درصد کاهش تصادفات درون شهری و به طبع آن کاهش۳۳ درصد تصادفات جرحی درون شهری را داریم ولی در تصادفات برون شهری با توجه به معضلات موجود و عدم زیر ساخت مناسب با افزایش۱۰ تصادفات برون شهری و افزایش تصادفات فوتی مواجه بودیم.