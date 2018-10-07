جوان امروز با وجود گلایه ها پای آرمانهای انقلابی ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نهادنمایندگی ولی فقیه در فارس، آیتالله لطفالله دژکام در جمع فرماندهان، کارکنان و پاسداران پادگان بعثت نیروی دریایی سپاه با اشاره به تبلیغات قوی رسانههای بیگانه از ابتدای انقلاب تاکنون، گفت: آنها میخواهند به گونهای القا کنند که در این چهل سال کاری انجام نشده و این نگاه منفی از جانب دشمن طبیعی است و آنها هیچگاه اقرار به موفقیت ما نخواهند کرد .
وی با تاکید بر ضرورت بررسی منصفانه از ۴۰ سال گذشته با شناسایی نقاط ضعف و قوت و چگونگی عمکرد در آینده، افزود: علیرغم وجود انقلابهای متعدد در دنیا اما جامعترین شکل انقلاب که میتواند رخ دهد انقلاب سیاسی- اجتماعی است که شامل همه ابعاد اقتصادی و... میشود.دستهبندی جامعه شناسان در مورد انقلاب ایران نیز این است که از انقلابهای سیاسی- اجتماعی است .
امام جمعه شیراز با بیان اینکه در سال ۵۷ این ادعا را داشتیم و فقط به دنبال تغییر رژیم نبودیم بلکه تغییر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هدف ما بود، خاطرنشان کرد: طبیعت انقلاب اسلامی ایران به عدم محدودیت است و این تغییر هماینک به سمتی میرود که جهان متحول شود. این یک شعار نیست بلکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران است .
آیتالله دژکام اضافه کرد: قبل از رنسانس اروپا، کشورهای اسلامی در اوج قدرت بودند و پس از رنسانس اروپاییها به دنبال این بودند که به مسلمانان ضربه بزنند به گونهای که از زمین بلند نشوند و طی ۳۰۰ سال است که کاری کردند تا مسلمانان عقب افتاده و با هم درگیر شوند و خود اروپاییها جلو روند که البته این مسئله به ایران محدود نمیشود و همه جهان اسلام را در بر میگیرد .
وی با تصریح بر اینکه امروز زمان بیداری و آگاهی ملتهای مسلمان فرا رسیده است، گفت: شعار "استقلال، آزادی" برای اولین بار در ایران سر داده شد اما امروز کشورهای مسلمان دیگری مانند یمن، لبنان، فلسطین، بحرین امروز همین ندا را سر میدهند .
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه کسی عقب ماندگی را دوست ندارد و ملتهای مسلمان نیز به دنبال جبران عقب ماندگی اجباری هستند، گفت: تغییر رژیم آغاز حرکت و جبران عقب ماندگی ۳۰۰ ساله است و ما حرکت کردیم و ۴۰ سال بیشتر نگذشته است .
آیتالله دژکام خاطرنشان کرد: احساس حقارتی که ۳۰۰ سال به ما تحمیل کرده بودند امروز در حال تبدیل شدن به احساس عزت است، نه اینکه فقط ما ایرانیها خوشحال شویم بلکه تمام مسلمانان جهان احساس میکنند که پیروز شدند .
وی با بیان اینکه امروز پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب قدرت نظامی ایران نشان از عزت و عظمت مسلمانان است، گفت: امروز جوانان ما از نظر علمی، اخلاقی و علاقه به دین پیشرفت کردهاند .
امام جمعه شیراز همچنین با بیان اینکه پرسشنامه سلامت معنوی طیف وسیعی از جوانان را بررسی کردهام و در یک پیمایش ملی که در رابطه با جوانان مشاهده کردیم که وضعیت امروزمان بهتر از اوایل انقلاب است، افزود: با وجود اینکه نفوذیها در درون خودمان سند ۲۰۳۰ را تصویب میکنند و عقیده دارند هر چه آمریکا در این زمینه بگوید را باید اجرا کنیم و با این وصف که ما در معرض تهاجمات گسترده فرهنگی بودهایم، اما در تربیت نسل انقلابی و پایبند به آرمانها موفق بودهایم .
آیتالله دژکام عنوان کرد: جوانان نسل جدید پس از انقلاب هم از نظر پیمایشهای علمی و هم از نظر مشاهدات شخصی رشد کردهاند و نسبت به همانهایی که در جنگ ایستاده اند اگر بهتر نباشند، کمتر نیستند .
وی تاکید کرد: در بحث تحولات اجتماعی امروز مردم از بروکراسی حاکم بر ادارات ناراضی هستند و تغییراتی باید رخ دهد تا احساس کنند ادارات به آنها خدمت می کنند و مورد بعدی نیز مسائل اقتصادی است که این دو مورد باید حل شود .
نماینده ولیفقیه در فارس عنوان کرد: سوالی که امروز باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا اگر بناست تا مسئله اقتصاد و مسئله نظام اداری ما حل شود؟ آیا بررسی اینها در سال چهلم انقلاب دیرشده است؟یا نه؟
آیتالله دژکام با بیان اینکه موشک برای رسیدن و برخورد به هدف نیاز به زمان و فرصت دارد، خاطرنشان کرد: جامعه شناسان عقیده دارند اگر یک جامعه از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بخواهد متحول شود تا به یک نقطه تعادل برسد دو نسل طول میکشد .
وی اظهار کرد: در دورن کشور نیز اقتصاد دانهای ما با کمال اطمینان میگویند که میتوانیم شرایط را درست کنیم و این باور از روز اول نبوده است امروز ایجاد شده است.در مسئله اقتصادی این باور همگانی شد تا همه بفهمند پای آن میتوانیم بایستیم .
امام جمعه شیراز همچنین به اجتماع ۱۰۰ هزار نفری در ورزشگاه آزادی در روزهای اخیر هم اشاره و خاطرنشان کرد: رهبرمعظم انقلاب در این اجتماع فرمودند "امروز فتح در باب مسائل اقتصادی است و به جایی میرسید که در باب اقتصاد کسی نمیتواند شما را تهدید کند.
