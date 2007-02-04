آمریکا ؛ رکوددار مجازات اعدام در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۷۰ کشور جهان مجازات اعدام را به اجرا درمى‌آورند. بر اساس آمار کارشناسان سازمان عفوبین ‌الملل ، در سال ۲۰۰۵ میلادی دستکم ۲۱۰۰ انسان در سراسرجهان به دلایل مختلف اعدام شدند و تقریبا تمامى این اعدام ‌ها در کشورهای عربستان سعودى، ایالات متحده آمریکا و چین صورت گرفته است. آمریکا به تنهایی حدود نیمی از اعدامی های جهان را به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که "کنث بوید" شهروند آمریکایی که درارتباط با دوفقره قتل مجرم شناخته شده بود به عنوان هزارمین اعدامی در ایالت کارولینای شمالی در سال 2005 میلادی اعدام شد. قانون مجازات اعدام از سال 1976 میلادی در ایالات متحده آمریکا باردیگر به اجرا گذاشته شد.

همچنین در کوبا به دلیل فساد مالى، در امارات متحده عربى براى آلودگى محیط زیست و در بخش‌ هایى از چین حتی بخاطر کیف ‌زنى و جیب ‌برى متهمان به مرگ محکوم می شوند. به همین دلیل سازمان عفو بین ‌الملل، در برخى از کشورها گرایش معکوسى را گزارش مى ‌کند، یعنى گرایش بسوى مجازات اعدام بیشتر .

طبق قوانین بین ‌المللى، اجازه اعدام جوانان زیر۱۸ سال وجود ندارد. اکثر کشورهاى جهان نیز که در آنها مجازات اعدام به مرحله اجرا درمى‌آید، این امر را رعایت مى ‌کنند .

روش ‌هاى اعدام در کشورهاى مختلف گوناگون است. براى نمونه محکومان در افغانستان سنگسار و در عربستان ‌سعودى گردن زده مى ‌شوند. تیرباران نیز در برخى کشورها رواج دارد. کشتن محکومان با آمپول زهردار جزو روش‌ هاى به اصطلاح مدرن است که در آمریکا و چین انجام مى‌ گیرد .در برخی از کشورها مثل ایران و عراق نیز پس از طی مراحل قضایی متعدد و بر اساس شریعت اسلامی حکم قصاص با طناب دار صورت می گیرد.تعداد این احکام هم به خاطر احکام سختگیرانه شرعی و الزامات حقوقی معمولا محدود است.