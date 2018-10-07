وضعیت آمار ایدز و هپاتیت در میان کودکان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، مهشید موقر در نشست خبری روز یکشنبه که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، افزود: انجام آزمایشات مربوط به ایدز برای کودکان کار و خیابان انجام می شود و بر اساس نتایج این آزمایشات، هیچ کودکی مبتلا به هپاتیت نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در مراکز کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست نیز این آزمایشات انجام شده است، گفت: در این مراکز به دلیل اینکه اغلب مادران معتاد و یا بیمار هستند، مواردی از ابتلا به ایدز و هپاتیت در میان کودکان گزارش شده است.

موقر با تأکید بر اینکه در میان کودکان پذیرش شده در مراکز بهزیستی ۱۸ مورد ابتلا به ایدز گزارش شده است، ادامه داد: ۷ مورد در کودکان زیر دو سال، دو مورد در کودکان ۴ تا ۶ سال و ۷ مورد نیز در کودکان ۷ تا ۱۲ سال و دو مورد در کودکان ۱۳ تا ۱۸ سال بوده است.

معاون اجتماعی بهزیستی تهران تصریح کرد: هشت مورد نیز ابتلا به هپاتیت در کودکان گزارش شده که پنج کودک زیر دو سال و سه کودک بین ۴ تا ۶ سال بوده اند.

وی همچنین به کودکان تالاسمی و هموفیلی و یا سرطانی اشاره کرد و گفت: در مراکز بهزیستی کودکانی که دارای بیماری هستند نیز وجود دارند و از خانواده هایی که قصد فرزندخواندگی دارند درخواست می شود برای پذیرش این کودکان نیز اقدام کنند؛ چرا که بهزیستی در تأمین هزینه های آنها کمک می کند.

موقر در مورد بازگشت مجدد کودکان به دلیل بیماری به بهزیستی، افزود: در این ۶ ماهه کودکی به دلیل بیماری مجددا به مراکز ما بازگردانده نشده اما چندین مورد بازگشت کودک داشته ایم که مربوط به ارتباط والدین با کودک بوده است.

معاون اجتماعی بهزیستی تهران با تأکید بر اینکه ۲۱ مرکز کودک و خانواده در استان فعال است، گفت: همچنین سه مرکز شبانه روزی نیز برای کودکان کار و خیابان تأسیس شده است که اقدامات لازم حمایتی و خدماتی را برای این افراد انجام می دهند.