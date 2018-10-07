شرایط معافیت واحدهای تولیدی از جرائم بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریفی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان مرند که با حضور داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند، عباسزاده مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان شرقی، غلامی سرپرست امور شعب بانک ملی شورای هماهنگی بانک های استان و عابدینی مدیرکل بورس منطقه ای آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: از جمله درآمدهای غیرنفتی کشور از طریق مالیات صورت می گیرد و اخذ مالیات با مجوز قانونی انجام می شود.

وی بر ضرورت اجرای قانون مالیات تاکید کرد و افزود: خرید و فروش هایی که به فعالیت اقتصادی ما مربوط می شود، باید به امور دارایی اعلام شده و پس از طی مراحل، مالیات آن پرداخت شود که اگر در اختیار نظام مالیاتی قرار نگیرد، شامل جریمه ماده ۱۶۹ مکرر می شود.

همچنین عادل غلامی سرپرست امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک های استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: واحدهای تولیدی که اصل سود وام دریافتی را تسویه کنند، از جرائم دیرکرد معاف خواهند بود.

وی افزود: طبق بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، البته این معافیت تمدید شد.

فعالیت ۵۳ کارگزار بورس در آذربایجان شرقی

محمدامین عابدینی مدیرکل بورس منطقه ای آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: ساختار بازار سرمایه در ایران به این گونه است که انواع بورس ها وجود دارد، در بورس کالا مواد پتروشیمی و برخی از فلزات، در بورس انرژی، برق و در بورس اوراق بهادار نیز سهام معامله می شود.

وی ابراز داشت: هم اکنون ۵۳ کارگزار بورس در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کند.

عابدینی گفت: در سامانه بهین یاب، نیازها و میزان مصرف هر کالا ثبت شده و از طریق کارگزار خریداری می شود.