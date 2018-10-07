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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

مدیر کل هواشناسی استان ایلام خبر داد:

آغاز بارش های باران از دهه سوم مهرماه در ایلام

آغاز بارش های باران از دهه سوم مهرماه در ایلام

ایلام-مدیر کل هواشناسی استان ایلام از آغاز بارش های باران از دهه سوم مهرماه در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی هواشناسی کاربردی (سامانه تهک) با حضور مدیر کل هواشناسی استان و معاون عمرانی فرماندار و کارشناسان و مسئولان و کشاورزان در دهلران برگزار شد.

مدیر کل هواشناسی استان گفت: چهار هزار کشاورز استان از سامانه تهک استفاده می کنند واین سامانه در حال حاضر در زمینه های کشاورزی،جاده ای و معماری و ساختمان خدماتی به جامعه هدف ارائه کرده است.

ناصر ملکی از آغاز بارش ها در دهه سوم مهرماه خبرداد و افزود: بارش ها در آبان ماه خوب است اما در آذر و دی بارش ها کاهش می یابد و موثر ترین بارش ها در استان از اواخر مهرماه تا دهه اول آبان ماه است.

کد مطلب 4423225

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