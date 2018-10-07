آغاز بارش های باران از دهه سوم مهرماه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی هواشناسی کاربردی (سامانه تهک) با حضور مدیر کل هواشناسی استان و معاون عمرانی فرماندار و کارشناسان و مسئولان و کشاورزان در دهلران برگزار شد.

مدیر کل هواشناسی استان گفت: چهار هزار کشاورز استان از سامانه تهک استفاده می کنند واین سامانه در حال حاضر در زمینه های کشاورزی،جاده ای و معماری و ساختمان خدماتی به جامعه هدف ارائه کرده است.

ناصر ملکی از آغاز بارش ها در دهه سوم مهرماه خبرداد و افزود: بارش ها در آبان ماه خوب است اما در آذر و دی بارش ها کاهش می یابد و موثر ترین بارش ها در استان از اواخر مهرماه تا دهه اول آبان ماه است.