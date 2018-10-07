به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که تقریبا در همه فصول عمرانی طرح نیمه تمام وجود دارد تعداد طرح های نیمه تمام در سطح استانی را حدود ۷۰ هزار و در سطح ملی را ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح برشمرد و گفت: از زمان کلنگ زنی برخی از این طرح ها بیش از ۲ دهه می گذرد.

این مسئول سازمان برنامه و بودجه فقدان توجیه پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح ها و اولویت یافتن برخی طرح های دیگر را علل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح ها دانست که طبق قانون بودجه امسال برای به پایان رساندن برخی از آنها مقرر شده از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود. طبق قانون بودجه امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ طرح احصاء شده اند تا بر اساس مشوق هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.

وی برخی از این مشوق ها را در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه و در چارچوب توجیه پذیری طرح ها اعلام کرد و گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات ازجانب دولت، ممنوعیت قیمت گذاری در محصول و خدمات طرح های مشارکتی از جانب دولت، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و برخورداری کارکنان مشمولان طرح از بیمه اجتماعی از جمله این مشوق هاست.

خانلو همینطور اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهمترین مشوق های بخش خصوصی در اجرای طرح های نیمه تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ارزی، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم افزایی و در نهایت اجرایی شدن طرح ها را در پی دارد.

این مقام مسئول همینطور درباره نحوه تامین مالی خارجی طرح ها گفت: نخستین بار بانک ها مجوز یافتند تا این موضوع را از طریق تضمین خرید محصول و درآمدهای طرح ضمانت کنند، ضمن این که صدور مجوز کاربری های چندگانه و اجازه تخفیف قیمتی به کارگروه های واگذاری برای ایجاد توجیه مالی بدون تعقیب قضایی نیز از دیگر زمینه هایی است که واگذارهای یا مشارکت در طرح ها را تسهیل کرده است.