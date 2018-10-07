درخواست فعالان تولیدی بازرگانی شهرستان مرند از مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان مرند، ظهر امروز با حضور داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند، عباسزاده مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، شریفی مدیرکل امور مالیاتی، غلامی سرپرست امور شعب بانک ملی شورای هماهنگی بانک های استان و عابدینی مدیرکل بورس منطقه ای آذربایجان شرقی برگزار شد.

رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند، در این جلسه با اشاره به مشکلات بانکی اصناف اظهار داشت: با توجه به رکود بازار، بالای ۹۰ درصد اصناف بدهکار و یا ضامن بانکی هستند که آن ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

وی افزود: بانک های استان به بخشودگی جرائم وام های اصناف تمکین نمی کنند، از مسئولین تقاضا داریم که نسبت به حل این مشکل اقدام فوری انجام دهند.

ابوالفضل جهان بخش نماینده درودگران شهرستان مرند نیز اظهار داشت: هزار واحد صنفی تولیدی مبل مان و صنایع چوب در شهرستان مرند فعالیت دارند.

تولید سنگر اقتصاد است

همچنین تقی بجانی تولید کننده زعفران و خشکبار در مرند با اشاره به اینکه تولید سنگر اقتصاد است و از این جبهه دست برنخواهیم داشت، اظهار داشت: مشکل ما وثیقه بانکی است که از رهن بانک آزاد شود، از طرفی دیرکرد بانک ها باید شفاف شود، جریمه ای که بابت دیرکرد اعمال می شود، مشخص نیست به چه میزان و طبق کدام اصول است.

یکی از تولید کنندگان محصولات کشاورزی شهرستان مرند نیز با اشاره به تقدیر از ارائه تسهیلات کشاورزی عنوان کرد: درصد وام های اعطایی و دیرکردها، بسیاری از کشاورزان را با مشکلاتی روبه رو کرده است.

وی افزود: ۹۵۰ میلیون تومان وام گرفته ایم که امروز یک و نیم میلیارد شده که طی ۵ سال باید پرداخت شود اما در این ۳ سال ۳۶۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی پرداخت کرده ام که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هنوز بدهکار هستیم، با این وضع چگونه می توانیم به فعالیت تولید خود ادامه دهیم.

همچنین یکی از تولیدکنندگان مرغ شهرستان مرند عنوان کرد: یک شرکت زنجیره ای با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه در شهرستان مرند راه اندازی کرده ایم، ۴ میلیارد تومان وام از بانک جهت خرید دستگاه های آلمانی اخذ کرده ایم اما از ارز آزاد بهره بردیم که با مشکلات مالی جهت بهره برداری این شرکت روبه رو هستیم.

در ادامه رئیس شرکت تولیدی سنگ الماس در شهرک صنعتی مرند، با اشاره به تعطیلی موقت این شرکت گفت: ۱۷۰ میلیون تومان به دارایی بدهکار بودیم که تسویه شد، دو وام بانکی معوقه نیز داریم، علیرغم اینکه ۳۶۰ میلیون تومان وام پرداخت شده اما با پرداخت بخشی از آن، هنوز ۶۰۰ میلیون تومان به بانک بدهکار هستیم که سند منزل نیز به اجرا گذاشته شده است.

میرمحمد پیغمبردوست مدیرعامل شرکت ارمغان طبیعت مرند هم با اشاره به نبود امنیت مالی در بازار تصریح کرد: توانایی پرداخت وام بانکی را نداریم، سالیانه ۵۰ میلیون تومان به بانک سود پرداخت می کنیم که باید تمام سرمایه خود را فدای آن کنیم.

وی با بیان اینکه محصولات این شرکت به کشورهای خارجی صادر می شد، افزود: در آغاز فعالیت ۳۲ نفر در این شرکت کار می کردند هم اکنون تنها کمتر از ۱۰ نفر نیرو در این شرکت فعالیت می کنند، از مسئولین می خواهیم که ما را در رونق تولیدی حمایت کنند.

در ادامه این جلسه غلامحسن مختاری مدیرعامل شرکت تعاونی گاوداران مرند، اظهار داشت: این تعاونی در سال ۱۳۶۹ تاسیس شده که ۶۰۰ نفر عضو دارد و بارها به عنوان تعاونی نمونه کشوری و استانی انتخاب شده است.

وی افزود: این شرکت مشمول جریمه در سال های مختلف به مبلغ ۲۲۸ میلیون تومان، ۵۳۱ میلیون، ۱۴۸ میلیون، در سال ۹۵ نیز ۵۵ میلیون تومان شده است که برای پرداخت این جرائم، باید شرکت به فروش گذاشته شود.

همچنین یکی دیگر از تولیدکنندگان اذعان داشت: از محل اشتغال روستایی ۲ میلیارد وام با سه درصد کارمزد جهت احداث سردخانه دو مداره اخذ کرده ایم، احداث این سردخانه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که هنوز موفق به درآمدزایی نشده ایم، تقاضامندیم که دوره تنفسی ما را افزایش دهند تا توان پرداخت اقساط را داشته باشیم.

سید رسول حسینی فعال تولیدی بازرگانی نیز خواستار راه اندازی نمایندگی گمرگ در شهرستان مرند جهت تسهیل صادرات شد.