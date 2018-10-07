آسیب شناسی دین و فرهنگ دینی زیربنای امنیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی دشتی قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در ساختمان خاتم برگزار شد، با اشاره به اینکه منتظر زمانی هستیم که همه مردم به دین خدا گرایش پیداکرده و دین در سراسر زندگی ما حاکم شود، گفت: امروزه تصورمان این است که فرهنگ اسلامی در همه شئون جامعه حاکم است اما این تفکر درستی نیست، اگر ما دین اسلام را فهم کرده و پس از نظریهسازی و نظام سازی آن را بر زندگی حاکم میکردیم سرور تمام جهانیان میشدیم.
وی دین و فرهنگ دینی را زیربنای تمام شئونات و ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی انسانها دانست و ادامه داد: مؤلفههای بنیادین فرهنگی و دینی از قبیل فرهنگ دینی، نهادهای دینی و مردمسالاری دینی دچار مخاطره و آسیب جدی است و این مسئله انگیزهای شد تا با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه مؤسسه مطالعاتی صراط مبین را بنیانگذاری کنیم.
مدیرعامل مؤسسه مطالعاتی صراط مبین افزود: رسالت ما بررسی و آسیبشناسی دین، فرهنگ دینی و نهادهای دینی است، چون زیربنای نرمافزاری و امنیت استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران است و اگر اینها دچار مخاطره شود به لحاظ شکلی یا محتوایی نظام دچار آسیب میشود.
وی با اشاره اینکه در آغاز تأسیس مؤسسه در سال ۱۳۹۰ موضوع ولایتفقیه و حکومت اسلامی هسته اصلی کار بود، عنوان کرد: در این چند سال با رویکرد ترویجی فعالیتهای زیادی داشتیم و کتابهایی در سنین مختلف و در سطوح علمی منتشر شد و بروشورها و مجلاتی را منتشر کردیم.
دشتی گفت: در سال ۱۳۹۳ رسالت مؤسسه را گسترش داده و موضوعاتی مانند حوزه، روحانیت و نهادهای دینی را مورد بررسی قراردادیم، رویکرد اصلی مسئله محوری و حل مسائل دینی فرهنگی نظام است.
ویژگیهای مؤسسه مطالعاتی صراط مبین
مدیرعامل مؤسسه مطالعاتی صراط مبین با اشاره به وجه تمایز این مؤسسه با سایر مؤسسات، عنوان کرد: مؤسسه صراط مبین اولین مؤسسه تخصصی آسیبشناسی دینی و فرهنگی است و تاکنون مؤسسه تخصصی پاتولوژی فرهنگی و دینی ندیدهایم.
وی ادامه داد: نگاه نظام وارهای به مسائل دینی و فرهنگی و رابطه علت و معلولی این مسائل را دومین وجه تمایز این مؤسسه است و تا رابطه اینها مشخص نشود ممکن است مسائلی مطرح شود که فایدهای در جامعه ندارد.
دشتی نیروی انسانی و محققین مؤسسه را دیگر وجه تمایز مؤسسه دانست و افزود: متخصصین و پژوهشگران دانشگاهی در زمینه علوم انسانی مدرن و روشمندی تخصص دارند و پژوهشگران حوزوی در زمینه آموزههای دینی و فنون مربوط به مسائل دینی تخصص دارند و با ترکیب این دو نگاه جامعی مسائل داریم.
وی گفت: این مؤسسه به ترویج نگاه اجتماعی به آموزههای اسلامی ورود کرده است، چون شیعه به لحاظ فقهی حکومت فراگیری نداشته از این مهم غافل مانده است.
مدیرعامل مؤسسه مطالعاتی صراط مبین بیان کرد: این مؤسسه با دفتر مقام معظم رهبری، کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی، بخشهایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، شورای امنیت کشور، حوزه علمیه قم و استانداری قم همکاری و تعامل دارد.
پروژهها و محصولات منتشر شده مؤسسه
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شناخت وضعیت دین و مذهب کشور به صورت سالنامه، انتشار کتاب نظام واره جامع مسائل دینی فرهنگی، نظام واره مسائل مردمسالاری دینی، آسیبشناسی فرهنگ دینی کشور به صورت تک مسئله که محصول آن پژوهشنامه افق مکث است، مبانی نظری حکومت اسلامی که دو فصلنامه علمی ترویجی فقه حکومتی محصول این پروژه است، آسیبشناسی مردمسالاری دینی، پیشنویس سیاستهای کلی نظام در سه موضوع امربهمعروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی و دولت اسلامی که به سفارش دفتر مقام معظم رهبری انجام شد از کلان پروژههای انجامشده مؤسسه مطالعاتی صراط مبین است.
دشتی با اشاره به اینکه انتشار ۱۵ جلد کتاب در موضوعات مختلف، نشریات، گزارش راهبردی نهادها و سند راهبردی از محصولات این مؤسسه است، عنوان کرد: هشدارها نیز یک پروژه نوین به نام نظام هشدار دهنده است و در قالب یک گزارش برای نهادها ارسال میشود تا تدابیر جدی در موارد مختلف مانند گسترش خشونت علیه طلاب، وضعیت حجاب و سایر مسائل اتخاذ شود.
وی اظهار کرد: ادعای مؤسسه این است که خلأ موجود در آسیبشناسیهای دینی فرهنگی کشور را جبران کند و اگر نهادهای دینی فرهنگی مسئلهای را به این مؤسسه بدهند، آن را حلشده همراه با راهکار اجرایی و عملی نه شعاری، ارائه میدهیم.
مدیرعامل مؤسسه مطالعاتی صراط مبین با اشاره به اینکه در این مؤسسه فاصله بین نهاد پژوهش و اجرا را برداشتیم، تصریح کرد: ثمره دین اسلام در جامعه اسلام نهادینه نشده یعنی آموزهها و مناسک دینی داریم اما در زمینه مسائلی مانند صداقت، امانتداری و وفای به عهد عملکرد ضعیفی داشتیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم ۹ مسئله فرهنگی داریم که ریشهای است و اگر حل نشود هیچ مسئله دیگری حل نمیشود. گلایه اصلی ما این است دغدغه ما در پروژههای انجامشده، حل مسئله است اما این مهم به درستی اتفاق نمیافتد، چراکه نهادهای فرهنگی ما توان حل مسائل ندارند.
دشتی در پایان با اشاره به اینکه در مسائل بودجهای مشکلاتی داریم چون بودجه اصلی ما از طرحهای تحقیقاتی و پروژهای به دست میآید و بودجه مصوب نداریم، گفت: گاهی با کمبود اطلاعات مواجه هستیم و به نهادها برای دریافت اطلاعات مراجعه میکنیم امتناع میکنند و همین باعث میشود اشراف کامل بر مسائل نداشته باشیم.
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