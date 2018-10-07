به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر امروز یکشنبه در شورای عالی بحران لرستان با بیان اینکه اگر همه اعتبارات کشور را هم به ما بدهند این نیازهایی که تعریف می کنیم حل نمی شود، اظهار داشت: مسائلی که در حوزه پیشگیری و در حوزه اقدام و مقابله مطرح شد و اعتباراتی نیاز داشت، تامین چنین منابعی فعلا ممکن نیست.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ میلیارد تومان اعتبار حوزه بحران را به ما دادند و ممکن است امسال پیگیری کنیم این اعتبار ۲۰ میلیارد شود، تصریح کرد: اینکه دوستان فکر کنند با طرح کمبودها اتفاق ویژه ای می افتد، نمی افتد خیالتان راحت.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اما به هر حال خوب است که شما کتابچه ای داشته باشید و ایده آل تجهیزات و منابع مورد نیاز شهرستان خود را داشته باشید، افزود: بحران وصل به این چیزها نیست، بخش اصلی کار به داشته های ما است.

خادمی با اشاره به اینکه ممکن است همین امشب اتفاقی بیافتد، اینکه بگوییم در آینده پولی می آید و تجهیزات می خریم کار روتین است، بحران این است با همین چیزهایی که داریم مقابله کنیم، گفت: باید ببینیم آنچه که نیرو و تجهیزات داریم آیا آمادگی دارند یا خیر، نیروی انسانی دارید ماشین آلات دارید آیا همین ها آماده هستند؟ شهرداری ها آماده شده اند که با همین امکانات کار کنند؟

وی با بیان اینکه اگر موارد جزئی وجود دارد که با حل آن ها سیستم آماده خدمات دهی می شود این کار را بکنید، تصریح کرد: این آمادگی ها هم در جلسه حاصل نمی شود، در شهرستان ها مانورهای خاص بگذارید، ببینید چه کسی پای کار می آید و کمبودها مشخص می شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ما در حادثه ای که برای کوهنوردان در اشترانکوه رخ داد فهمیدیم هلی کوپتر خراب است، این در حالیست که باید از قبل این تجهیزات آماده خدمات بودند، افزود: اینکه بنشینیم فقط نیازها را لیست کنیم، این لیست تا ابد و دهر هم هست و پولش هم تامین نمی شود.

خادمی خطاب به فرمانداران و شهرداران با تاکید بر اینکه مهم این است با امکانات موجود خود آمادگی مقابله با بحران را داشته باشید، تصریح کرد: مطمئن شوید هلی کوپتر آماده است، ماشین آلات سالم است، نیروهای پای کار دارید.

وی تصریح کرد: امسال بارندگی ها زیاد است و باید دستگاه های ضعیف و قوی را شناسایی کنیم، با تعریف یکسری مانورها در سطح شهرستان و استان و فرم های ارزیابی میزان آمادگی مشخص شود.