به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های بسکتبال سه نفره بانوان زیر ۲۳ سال ایران و اوکراین از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی چین، امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۲۱ به ۸ مقابل حریف خود متحمل شکست شدند.

بدین ترتیب تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال بانوان ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

تیم بسکتبال سه نفره بانوان زیر ۲۳ سال ایران پیش از این و برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی، تیم های سریلانکا، آندورا و مالزی را شکست داده و مقابل روسیه هم متحمل شکست شده بود.

فاطمه آقازادگان، ناهیده اسدی، شیدا شجاعی و کیمیا یزدیان ترکیب تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال بانوان را در جام جهانی تشکیل می دهند. این تیم با هدایت آزاده زمان پور در این رقابت ها شرکت کرده است.