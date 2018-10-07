به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی سلامت روان امسال از سوی سازمان بهداشت جهانی به شعار «جوانان و سلامت روان در جهان در حال تغییر» نامگذاری شده است، مراکز مشاوره و سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب گرامیداشت هفته سلامت روان، ایام این هفته را نامگذاری کرده‌اند.

همه ساله با توجه به نزدیک شدن ۱۰ اکتبر (روز جهانی سلامت روان)، از سوی سازمان بهداشت جهانی، شعاری جهانی متناسب با مشکلات روز دنیا، به همین مناسب نامگذاری می‌شود که امسال نیز به همین مناسبت شعار جهانی «جوانان و سلامت روان درجهان در حال تغییر» انتخاب شده است.

با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان و لزوم توجه ویژه به این امر در برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری مراکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌ها در قالب گرامیداشت هفته سلامت روان، ایام این هفته که در بازه ۱۸ مهر تا ۲۴ مهر ماه قرار دارد جهت تطبیق فعالیت‌های اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌ها نامگذاری شده است.

چهارشنبه، ۱۸ مهر روز «دانشجو، امید و سبک زندگی سالم»، پنجشنبه ۱۹ مهر روز «دانشجو، خود مراقبتی در آسیب‌های اجتماعی»، جمعه ۲۰ مهر روز «دانشجو، دنیای مجازی، باید و نبایدها»، شنبه ۲۱ مهر روز «دانشجو، تاب آوری و سرسختی روانی»، یکشنبه ۲۲ مهر روز «دانشجو، همسازی با محیط اجتماعی و خانواده»، دوشنبه ۲۳ مهر روز «دانشجو، فرصت‌ها و پرتگاه‌ها در روابط عاطفی»، سه‌شنبه ۲۴ مهر روز «دانشجو، خود تنظیمی در اختلالات هیجانی» اسامی این هفته است.