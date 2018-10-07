فرماندار بابلسر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بابلسر با اشاره به مخالفت برخی از افراد نسبت به جابجایی فرماندار سابق بابلسر گفت: شاید مخالفت برخی افراد به خاطر خواسته های شخصی و عدم شناخت به موفقیت هاو اقدامات اسد باشد.

معاون سیاسی امنیتی مازندران با بیان اینکه نگاه مهندس اسلامی استاندار مازندران از بدو ورود به استان ،استفاده از نیروهای جوان بود،افزود: یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امیدکاهش سن مدیران توجه به کیفی گرایی و شایسته سالاری است.

وی همچنین فرماندار جدید شهرستان بابلسر را فرمانداری موفق برشمرد و گفت: بابلسر شهری گردشگری است و در زمینه کشاورزی توفیقات خوبی دارد که امیدواریم فرماندار جدید از این ظرفیت ها به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه شرایط خاصی به لحاظ بین المللی داریم که در چهار دهه گذشته نداشتیم،گفت: برای رفع این مشکلات نیاز است با وحدت و همدلی کار کنیم.

حسین زادگان افزود: اگر تحریم و بدعهدی آمریکا نبود شاید شرایط اقتصادی کشور ما بهتر از وضع موجود بود و با این وضعیت بحرانی مواجه نبودیم.

این مسئول تصریح کرد: کشور ما از لحاظ نظامی مشکلی ندارد و نقطه آسیب پذیر ما حوزه اجتماعی است و دشمن به دنبال شکاف بین مردم و مسئولان است که با کار شبانه روزی و همکاری مردم و مسئولان این مشکلات حل می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه به دنبال قانون مداری هستیم اما افراد زیادی به دنبال قانون شکنی هستند،گفت: امیدواریم فرمانداران ما قانون مدار باشند و در مدار قانون به رعایت نظم و امنیت بپردازند.

حسین زادگان با تاکید به توجه در حوزه سلامت ،ورزش همگانی، گردشگری گفت: جدی گرفتن حقوق شهروندی ،استفاده از ظرفیت بانوان در حوزه ریاست و رعایت قوانین و مقررات وظیفه همه مسئولان است.

وی تاکید کرد: انتظار ما مش اعتدالی در روش اجرایی است و دولت با شعار مش اعتدالی به جامعه عرضه شده و مردم به این شعار رای دادند.

وی به شناسایی اولویت ها، خلاقیت و نوآوری ،حمایت از سرمایه گذاران توجه به ورزش همگانی تاکید کرد و گفت: توجه به نشاط اجتماعی و سیاسی افزایش رضایت مردم را به همراه دارد.

گفتنی است در این مراسم از زحمات سیدعلی اسد فرماندار سابق تقدیر و اسماعیل حسن زاده به عنوان فرماندار جدید انتخاب شد.