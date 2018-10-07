توجه به اقتصاد اسلامی موجب حل مشکلات کشور می شود

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله محمد هادی عبدخدایی ظهر شنبه در دوره آموزشی روحانیون مستقر که در سالن سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: مبلغان دینی پیام رسان قرآن و عترت هستند و به همین دلیل این افراد به هر منطقه ای که می روید عطر قرآن و معارف دینی را در آن محدوده می گسترانند.

وی افزود: قرآن و آموزه های این کتاب آسمانی باید توسط مبلغان دینی به متن جامعه برده شود و در این راستا مردم باید با متن، تفسیر و تدبّر در قرآن آشنا شوند و در مرحله بعد متون مربوط به اهل بیت(ع) گسترش یافته و استفاده از آموزه های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ترویج شود.

وی افزود:به اصل نظام و ولایت فقیه باید وفادار بود و ارزش ها و پیشرفت ها سال های گذشته انقلاب برای مردم تبیین شود. مبلغان باید این اعتقاد را داشته باشند که تا حد تقدیم خون خود برای این نظام زحمت بکشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد:چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و با تمام دشمنی هایی که علیه ملت ایران به انجام رسیده به لطف خدا و با وجود ولایت فقیه توانسته ایم این بحران ها را پشت سرگذاشته و مانند موجی در ساحل آرام بگیریم.

عبدخدایی خاطرنشان کرد: ما پیشرفت های زیادی از لحاظ نظامی، علمی و سیاسی در طول سال های پس از پیروی انقلاب اسلامی ایران داشته ایم و البته در زمینه اقتصاد مشکل داریم که اگر دولت و هم ملت، ولخرجی ها را کنار بگذارند و عقل معاش داشته باشیم آن هم قابل حل است و اگر به اقتصاد اسلامی عمل کنیم مشکلاتمان حل می‌شود.