دو میلیون مسکن روستایی کشور نوسازی و بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی رضایی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه مسکن اقشار کم درآمد بیرجند اظهار داشت: در حال حاضر سالانه به طور متوسط ۲۰۰ هزار واحد مسکن با تسهیلات دولت در سطح روستاهای کشور احداث می شود.

وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر مسکن روستایی موجود در کشور بی دوام و یا خیلی کم دوام است، بیان کرد: در این راستا دولت تلاش کرد تا با اجرای سیاست های ویژه و پرداخت تسهیلات به ساخت خانه های روستایی بادوام کمک کند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اضافه کرد: با اقدامات انجام شده تاکنون از پنج میلیون و ۳۵۰ هزار مسکن بیش از دو میلیون واحد توسط بنیاد مسکن بهسازی و نوسازی شده است.

بهسازی خانه های روستایی طی برنامه ۵ ساله

رضایی تأکید کرد: بخشی از واحدهای روستایی نیز توسط خود مردم بازسازی شده اند و امیدواری طی برنامه پنج ساله جاری تمامی خانه های روستایی کشور مقاوم سازی شوند.

وی، خانه سازی برای محرومان را یکی از وظایف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این راستا به میزان امکانات موجود در شهرها، شهرک ها و حواشی شهرها ساخت و ساز صورت می گیرد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای مختلف کشور، عنوان داشت: در صورت وجود امکانات توان و استعداد بیشتری در این زمینه وجود دارد.

رضایی همچنین به پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای ساخت هر واحد مسکن در روستاها ۲۵ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد پایین پرداخت می شود که رقم خوبی است.

وی، میزان این تسهیلات در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را بیش از ۲۵ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: امیدواریم با همکاری دولت و بانک ها تسهیلات بیشتری در این زمینه پرداخت کنیم تا مردم نیازمند با این تسهیلات خانه دار شوند.