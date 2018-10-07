عربستان مسئول کشته شدن «خاشقجی» است

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: خبر ناپدید شدن «جمال خاشقجی» نویسنده و منتقد سرشناس سعودی بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول و بعد از آن انتشار خبر ترور وی توسط عناصر رژیم آل سعود موجی از واکنشها را در قبال سیاستهای سرکوب گرانه محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به دنبال داشته است؛ ولی عهدی که هیچ گونه انتقادی را علیه سیاستهایش بر نمی تابد و به بدترین شکل ممکن به هرگونه انتقادی واکنش نشان می دهد.

«خالد الجیوسی» تحلیل گر و نویسنده فلسطینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پشت پرده این ماجرا گفت: بر اساس اخبار منتشر شده جمال خاشقجی به دست عوامل رژیم عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده و جسد وی خارج از کنسولگری در یک مکان دیگر یافت شده است.

وی افزود: اما عربستان مانند همیشه از مسئولیت کشتن خاشقجی شانه خالی کرده و مسئولیت آن را متوجه کشور سوم می داند. در واقع مسئولیت کامل کشته شدن این منتقد سیاسی متوجه عربستان است.

این نویسنده در ادامه تصریح کرد: هیچ کسی در جهان و حتی جامعه بین الملل که خاشقجی جایگاه ویژه ای در آن دارد قانع نمی شود که دست یک کشور دیگر در کار باشد. خاشقجی منتقد سیاستهای محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به شمار می آمد و بن سلمان به هیچ عنوان با منتقدان مسامحه نمی کند.

وی در ادامه افزود: سؤالی که باید مطرح شود این است آیا این منطقی است که تنها مسأله ای که بتواند خاشقجی را به سمت کنسولگری عربستان در استانبول بکشاند مسأله ثبت ازدواج وی باشد و یا اینکه مسأله ای به مراتب مهم تر و پنهان وجود داشته که باعث شده خاشقجی با پای خود به آنجا برود؟ و یا اینکه به ذهن خاشقجی هیچ گاه این مسأله خطور نمی کرد که نظام حاکم عربستان دست به قتل وی مانند صحنه های ترسناک فیلم ها زده و او را شکنجه کرده و جسدش را مثله کند؟ چرا که خاشقجی تنها خواهان تحقق اصلاحات و آزادی حقوق بشر در کشورش بود.

الجیوسی تاکید کرد: محمد بن سلمان بی شک به دنبال ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان و معترضین است و می خواهد به آنها نشان دهد که هر جا که باشند دست نظام عربستان به آنها می رسد.

وی یادآور شد: شاید به همین دلیل بسیاری از مخالفان صدای خود را خاموش کرده اند. به نظر می رسد بن سلمان تنها به دنبال تشویق و تأیید سیاستهای شکست خورده اش است و گرنه دیگر مخالفان نیز سرنوشتی مانند خاشقجی و دیگر افراد خواهند داشت.

این نویسنده فلسطینی تصریح کرد: این ترسی که بن سلمان به عنوان حاکم فعلی عربستان تلاش می کند تا در جان صاحب نظران و منتقدان ایجاد کند ممکن است در کوتاه مدت نتیجه داده و به بن سلمان این احساس را دهد که حاکم فعلی کشور است اما با بررسی تاریخ متوجه می شویم که هیچ حکومتی با این شیوه حکومت داری سرکوب گرانه پابرجا نمانده است.

وی در خصوص تأثیر گذاشتن این پرونده بر روابط میان عربستان و آمریکا تاکید کرد: معتقد نیستم که روابط عربستان و آمریکا از کشته شدن خاشقجی که تابعیت آمریکایی نیز داشت تأثیر پذیرد حتی اگر آمریکا نسبت به این مسأله ابراز نگرانی کند.

الجیوسی گفت: در بهترین حالت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست به باج گیری مالی از عربستان و بن سلمان می زند و چه بسا بن سلمان هدیه ای را بر طبق نقره به تقدیم ترامپ کرده تا در برابر این جنایت سکوت کند. بنابراین تنها امنیت عربستان نیست که باید برای محافظت از آن پول پرداخت شود بلکه برای سکوت در برابر این جنایات نیز پول خرج شود.

این روزنامه نگار فلسطینی در خصوص واکنش ترکیه به این مسأله تصریح کرد: معتقدم که ترکیه علاقه ای به متشنج کردن اوضاع ندارد به ویژه آنکه خاشقجی در خاک این کشور حضور داشته است.

الجیوسی در پایان تصریح کرد: بررسی مواضع سابق ترکیه مانند واکنش رجب طیب اردوغان به اهانت صورت گرفته علیه کشتی این کشور که به سمت غزه در حال حرکت بود این برداشت را به دنبال دارد. چه بسا ترکیه بخواهد از طریق رسانه ها به این مسأله واکنش نشان دهد و یا آنکه حمایت خود را از قطر که در حال حاضر دشمن عربستان به شمار می آید افزایش دهد.