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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

بازدید از اماکن گردشگری فارس در روز جهانی کودک رایگان است

بازدید از اماکن گردشگری فارس در روز جهانی کودک رایگان است

شیراز- سرپرست اداره امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت : به‌ مناسبت ۱۶ مهر روز جهانی کودک، دیدن از اماکن گردشگری، برای بازدیدکنندگان به‌همراه کودکان تا ۱۲ سال رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همت محمدی  افزود: علاقه مندان به اماکن تاریخی- فرهنگی به همراه کودکان (تا ۱۲ سال کامل)، دوشنبه  ۱۶ مهر روز جهانی کودک، می توانند به‌صورت رایگان از  اماکن تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی فارس بازدید کنند.

آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی، ارگ کریمخانی، موزه سنگ های تاریخی هفت تنان، موزه پارس، موزه گرمابه وکیل، تخت جمشید و موزه تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، شهر تاریخی بیشاپور، تنگ چوگان، موزه  بیشاپور، موزه مردم شناسی کازرون ،قلعه دختر، کاخ اردشیر فیروزآباد ،کاخ ساسان سروستان، موزه خط و کتابت نی ریز  و موزه باغ نشاط لار از جمله آثار تاریخی ـ فرهنگی تحت پوشش این اداره کل است .

کد مطلب 4423270

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