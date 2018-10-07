شورای اروپا خواهان پایان مناقشه با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، شورای اروپا در اطلاعیه ای با اشاره به اینکه مناقشات اروپا با روسیه بیش از ۴ است که بطول انجامیده، اعلام کرد: اعضای شورای اروپا قرار است دستور کار نشست روز سه شنبه خود را به حل مناقشات اروپا- روسیه اختصاص دهند.

این در حالی است که از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی اروپا در راستای اعمال تحریم های خود علیه روسیه ناشی از الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور ۱۸ نماینده روس در مجمع پارلمانی شورای اروپا از حق رأی دادن محروم هستند.

به ادعای این روزنامه اتریشی در حالی که اروپا آمادگی خود را برای پایان دادن به اختلافات دوجانبه با روسیه اعلام کرده، اما هنوز این اطمینان وجود ندارد که روسیه همسو با خواسته های اروپا قدم بردارد.

گفتنی است «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه سال گذشته در موضعی متقابل با اروپا از قطع مشارکت مسکو در بودجه شورای اروپا به دلیل آزار و اذیت نمایندگان این کشور در شورای اروپا به علت الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه خبر داده بود.