فراخوان «چهارفصل تئاتر ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، ایوب آقاخانی مدیر دفتر مطالعات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از برگزاری فصل نخست دوره جدید پروژه‌های جامع ملی «چهارفصل تئاتر ایران» در این مرکز به منظور کشف استعدادهای جدید در زمینه نمایشنامه‌نویسی خبر داد.

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور دوره جدید پروژه جامع ملی نمایشنامه‌نویسی «چهارفصل تئاتر ایران» را به دبیری ایوب آقاخانی به‌منظور تقویت بنیه نمایشنامه‌نویسی کشور در پاییز ۱۳۹۷ برگزار می‌کند.

پروژه‌ جامع ملی «چهارفصل تئاتر ایران» که چهار سال متوالی با مدیریت ایوب آقاخانی در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ موفقیت‌هایی را کسب کرده بود بار دیگر کار خود را آغاز می کند. این پروژه که پیش از این از سوی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شد، این‌بار در حوزه هنری از سوی مرکز هنرهای نمایشی این نهاد برگزار می شود.

متن فراخوان فصل نخستِ دوره‌ جدید پروژه‌های جامع ملی «چهارفصل تئاتر ایران» به این شرح است:

«پس از انتشار فراخوان هر فصل در مهلت مقرر مندرج در فراخوان، طرح‌های اولیه‌ شرکت‌کنندگان که به آدرس ایمیل معرفی‌شده ارسال شده است، از سوی دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گردآوری و وارد مرحله‌ کارشناسی ارزیابی توسط هیات‌علمی آن فصل انجام می شود که این افراد از طرف مدیر پروژه منصوب می‌شوند. از میان طرح‌های ارسال‌شده آثار منتخب وارد مرحله دوم می‌شوند، یعنی با درنظرگرفتن توصیه‌های اولیه‌ هیات‌علمی که از طریق ایمیل یا تلفن به نویسندگان منتقل خواهد شد تا زمان مقرر باید نسخه‌ اولیه‌ نمایشنامه به همان آدرس ایمیل ارسال شود. نسخه‌های نخست نمایشنامه‌ها را اعضای هیات‌علمی ارزیابی می‌کنند و کارگاه‌های حضوری و عملی با تدریس و مدیریت اعضای هیات‌علمی در تهران برگزار می‌شود و منتخبان که نمایشنامه‌هایشان خوانده شده است از شهرهای مختلف ایران در این کارگاه‌های چندروزه حضور پیدا می‌کنند تا با مشورت نمایشنامه‌شناسان صاحب‌نام کشور و با یاری علاقه‌مندان دیگر که در کارگاه حضور یافته‌اند، نمایشنامه‌ آن‌ها صیقل خورده، آماده‌ بازنویسی نهایی در کیفیتی قابل دفاع شود. در این کارگاه‌ها مهلت نهایی ارسال آثار بازنویسی‌شده مقرر می‌شود و شرکت‌کنندگان راه‌یافته به این مرحله می‌توانند آثار خود را از طریق ایمیل ارسال کنند و در صورت تایید نهایی اعضای هیات‌علمی فصل، نمایشنامه‌ها برای انتشار به انتشارات سوره‌ مهر معرفی می‌شوند. بدیهی است که در رویدادهای نمایشی مربوط به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری اجرا و تولید این نمایشنامه‌ها در صورت احراز کیفیت قابل چاپ در اولویت خواهد بود.»

فصل نخست دوره‌ جدید پروژه‌ جامع ملی چهار فصل تئاتر ایران/ ایران در بستر تاریخ

در این فصل که پاییز ۱۳۹۷ تعریف می‌شود، لازم است علاقه‌مندان به هنر قُدسی نمایشنامه‌نویسی، طرح‌های خود را با مضمون تاریخ و اداوار مختلف آن و مضامینی که به‌وقایع تاثیرگذار تاریخی کشورمان ارتباط دارد، تا نیمه مهرماه به آدرس ایمیل: a.aghakhani@hotmail.com در قالب فایل word ارسال کنند. ضروری است توجه شود که این طرح‌ها باید به‌نیت ورود به این پروژه نوشته شده باشند. طرح‌هایی که سابقه‌ای در هر رویداد هنری داشته باشند، پذیرفته نخواهند شد.

به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی، طرح‌های مربوط به این واقعه تاریخی در اولویت خواهند بود.

در این فصل استثنائا اثر برتر خروجی فصل در زمینه‌ تاریخ انقلاب اسلامی به تشخیص اعضای هیات‌علمی فصل، به‌مناسبت چهل سالگی انقلاب، جدا از چاپ کنار سایر آثار برای تولید و اجرا نیز حمایت خواهد شد.

هر گوشه از تاریخ ایران می‌تواند در طرح‌های علاقه‌مندان مورد توجه قرار بگیرد. تاکیدی روی تاریخ کهن یا تاریخ معاصر وجود ندارد.

حجم طرح اولیه (تعداد سطور و صفحات) در ارزیابی هیات‌علمی فصل اثری نخواهد داشت.

به هیچ عنوان پس از زمان مقرر در هیچ مرحله‌ای، هیچ اثری، با هیچ توجیهی پذیرفته نخواهد شد.

دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با یاری و اهتمام امور استان‌های آن مرکز و انتشارات سوره‌ مهر بر آن خواهد بود که آثار منتخب و چاپ‌شده به کلیه‌ رویدادهای نمایشی خُرد و کلانِ کشور معرفی شوند تا این آثار در قامتی اجرایی نیز به مخاطبان علاقه‌مند تقدیم شده، مواهب احتمالی موجود در آن‌ها به لحاظ دقت در ساختمان، ظرایف نگارش و پاکیزگی محتوا در شکلی کلان‌تر منتشر شود.

کارگاه‌های این فصل از پروژه چهارفصل، پاییز ۱۳۹۷ در حوزه هنری تهران برگزار می شود.

فصلنامه تخصصی هنرهای نمایشی «صحنه» در استفاده از این نمایشنامه‌ها جهت چاپ آزاد خواهد بود.