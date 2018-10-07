کشف انبارهای احتکار مواد غذایی در نیشابور

ب️ه گزارش خبرنگارمهر،سرهنگ حسین دهقان پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:پس از دریافت خبری مبنی بر احتکار کالاهای موردنیاز مردم شامل روغن خوراکی، رب و شکر در دو انبار نیشابور اکیپی از ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی نیشابور پس از اطمینان از صحت خبر و هماهنگی با مقام قضایی با همراهی کارشناسان اداره تعزیرات و اداره صنعت، معدن و تجارت به محل انبارهای موردنظراعزام شدند.

فرمانده انتظامی نیشابور ادامه داد: ماموران در بازرسی از این انبار مقادیر قابل توجهی روغن خوراکی به وزن ۴ تن ۳۲۳ کیلوگرم، ۹ تن شکر، تعداد ۹۶ بسته پودر لباسشویی و مقادیر قابل توجهی رب احتکار شده به ارزش ۸۲۰ میلیون ریال را کشف کردند.

وی گفت:۲ متخلف در این زمینه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند .