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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

فرمانده انتظامی نیشابور عنوان کرد:

کشف انبارهای احتکار مواد غذایی در نیشابور

کشف انبارهای احتکار مواد غذایی در نیشابور

نیشابور- فرمانده انتظامی نیشابور گفت: انبارهای احتکار مواد غذایی در نیشابور به ارزش ۸۲ میلیون تومان کشف شد.

ب️ه گزارش خبرنگارمهر،سرهنگ حسین دهقان پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:پس از دریافت خبری مبنی بر احتکار کالاهای موردنیاز مردم شامل روغن خوراکی، رب و شکر در دو انبار نیشابور اکیپی از ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی نیشابور پس از اطمینان از صحت خبر و هماهنگی با مقام قضایی با همراهی کارشناسان اداره تعزیرات و اداره صنعت، معدن و تجارت به محل انبارهای موردنظراعزام شدند.

فرمانده انتظامی نیشابور ادامه داد: ماموران در بازرسی از این انبار مقادیر قابل توجهی روغن خوراکی به وزن ۴ تن ۳۲۳ کیلوگرم، ۹ تن شکر، تعداد ۹۶ بسته پودر لباسشویی و مقادیر قابل توجهی رب احتکار شده به ارزش ۸۲۰ میلیون ریال را کشف کردند.

وی گفت:۲ متخلف در این زمینه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند .

کد مطلب 4423292

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