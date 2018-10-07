برندسازی راه پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، موسی بی‌باک در کارگاه آموزشی تولید و برداشت تخصصی موم و زهر زنبورعسل اظهار کرد: برندسازی و اتصال برندهای محلی به ملی راه‌حل پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است.

وی افزود: بیشترین علت بروز مشکل در صنعت زنبورداری عدم برندسازی و استانداردسازی و همچنین عدم اتصال بازارهای محلی و منطقه‌ای است.

مدیر اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: برندسازی و اتصال برندهای محلی به ملی راه‌حل پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است.

به گفته وی، هدف از طرح تکاپو شناسایی رسته‌های مزیت دار منطقه و استان و اجرای مراحل آموزشی، برندسازی، بازاریابی و اتصال به بازارهای منطقه‌ای و محلی است.

بی‌باک در ادامه به مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: شناسایی بازار از مهم‌ترین اصول پیش از راه‌اندازی مشاغل خانگی است.

وی افزود: مهم‌ترین شاخص‌های الگوی جدید مشاغل خانگی توانمندسازی، شبکه‌سازی، تیم‌سازی و اتصال به بنگاه‌ها و بازار هدف است.

بی‌باک ضمن تأکید برداشتن دانش کافی و کسب مهارت متقاضیان مشاغل خانگی، گفت: با ساماندهی شیوه معرفی محصولات مشاغل خانگی می‌توان از طریق فضای مجازی و سایت‌های معتبر امکان معرفی محصولات در بازار داخلی و خارجی را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز مشاغل خانگی به‌منظور پایداری و ایجاد الگوی مناسب مشاغل خانگی حداقل ۴۰ درصد از اعتبارات تخصیصی را به شرکت‌های پشتیبان اختصاص دهند.

بی‌باک با تأکید بر رعایت تنوع شغلی در معرفی متقاضیان مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت کاریابی‌های غیردولتی در سطح استان به‌منظور مشاوره، ثبت‌نام و راهنمایی متقاضیان بسیار مؤثر و مفید است.