به گزارش خبرنگار مهر، هماهنگی پیرامون تعطیلی مدارس در مخاطرات آب و هوایی مختلف از مواردی بود که امروز در دستور کار جلسه شورای عالی بحران لرستان قرار داشت.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان در این رابطه گفت: در سرما و یخبندان و سیلاب و آلودگی هوا مسئله تعطیلی مدارس در دستور کار قرار می گیرد.

غلامرضا آقامیرزایی با اشاره به اینکه سال گذشته مواردی از تعطیلی مدارس به علت سیلاب را داشتیم که متاسفانه به علت عدم اطلاع رسانی به موقع، صبح نصف دانش آموزان سر کلاس رفتند، افزود: شب اعلام کردیم مدارس ابتدایی تعطیل است اما اکثر دانش آموزان صبح در مسیر مدرسه بودند.

وی یادآور شد: در جلسه امروز باید مرجع اعلام تعطیلی مدارس و چگونگی اطلاع رسانی آن مشخص شود.

سال گذشته چندین مورد از تعطیلی مدارس دچار بی نظمی شد

خیر الله خیرایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش نیز در سخنانی با اشاره به اینکه سال گذشته چندین مورد از تعطیلی مدارس دچار بی نظمی شد، اظهار داشت: اعلام شده بود مدارس تعطیل است اما نصف دانش آموزان به مدرسه رفتند و این موضوع نسبت به خود بحران استرس بیشتری به خانواده ها می داد.

وی با بیان اینکه باید سامانه ای برای اطلاع رسانی موارد تعطیلی مدارس داشته باشیم، تصریح کرد: بارش ها قابلیت پیش بینی دارد، باید به موقع موضوع تعطیلی مدرسه را به اطلاع اولیا برسانیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش یادآور شد: وظیفه اطلاع رسانی را به مدیریت مدارس محول کنیم.

رضا آریایی فرماندار بروجرد نیز در سخنانی گفت: در مورد مسئله تعطیلی مدارس در شهرستان ها باید در خود شهرستان ها فرماندار و مدیر آموزش و پروش به نتیجه برسند و موضوع را از طریق روابط عمومی استان اطلاع رسانی کنند و در نهایت روابط عمومی آموزش و پرورش در مورد تعطیلی مدارس اطلاع دهد.

فرمانداران شهرستان ها تعطیلی مدارس را تعیین می کنند

استاندار لرستان در جمع بندی نظرات فرمانداران و حاضران در جلسه گفت: مجموعه تشخیص تعطیلی مدارس مثل هواشناسی، محیط زیست، شهرداری و ... در شهرستان باید موضوع را به فرماندار گزارش دهند و او تصمیم بگیرد تعطیل شود یا نه و سپس به اطلاع آموزش و پرورش برسانند تا اطلاع رسانی صورت گیرد.

سید موسی خادمی افزود: در استان نیز معاونت عمرانی استانداری و در خرم آباد نیز فرماندار خرم آباد باید تعطیلی مدارس را مشخص کند و آموزش و پرورش ملزم به اطلاع رسانی است، برای مدیران مدارس پیامک ارسال کند و مدیران مدارس هم از روشی که می دانند به دانش آموزان اطلاع رسانی کنند و همزمان از صدا و سیما هم اطلاع رسانی شود.