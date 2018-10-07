  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:

عوامل ضدانقلاب دوباره تنبیه خواهند شد/رزمایش نمره قبولی می گیرد

عوامل ضدانقلاب دوباره تنبیه خواهند شد/رزمایش نمره قبولی می گیرد

سنندج- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: عوامل ضد انقلاب باز هم تنبیه خواهند شد و اگر عاقل باشند دست به چنین کارهایی نخواهند زد.

به گزارش خبرنگار، سردار محمد حسین رجبی ظهر امروز در رزمایش محرم که در ارتفاعات شاهو برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: رزمایش یک سناریو دارد که برنامه های آن طبق زمانبندی انجام می گیرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان عنوان کرد: رزمایش محرم دو از یک هفته گذشته آغاز شده و امروز در ارتفاعات شاهو پایان می یابد.

سردار رجبی بیان کرد: دشمنان و نیرو های ضدانقلاب در گذشته در این مناطق حضور داشتند اما در چند سال گذشته این نفر پاکسازی شد و در دست مرزداران سپاه پاسداران قرار گرفت.

وی افزود: تمام آیتم هایی که برای این رزمایش از پیش تعیین شده بود، انجام گرفت و نیرو ها عملکرد خوبی داشتند.

سردار رجبی گفت: در حال حاضر داوران نظر خود را ارائه نداده اند اما مجموعه این اقدمات تا کنون از نظر کارشناسی خوب اجرا شده و نمره قبولی را از ما خواهند گرفت.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در مورد تحرکات عوامل ضدانقلاب پس از حمله موشکی سپاه به مقر های آن ها، اظهار کرد: نیرو های ضدانقلاب تاکنون تحرکاتی در منطقه کردستان نداشتند اما دشمنان ما می خواهند جنگ نیابتی را شروع کنند و آنها را تشویق به انجام عملیات خواهند کرد.

وی افزود: عوامل ضد انقلاب تنبیه شده و بازهم خواهند شد و اگر عاقل باشند دیگر دست به چنین کارهایی نخواهند زد.

رزمایش محرم دو ظهر امروز در ارتفاعات شاهو به کار خود پایان داد.

کد مطلب 4423314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها