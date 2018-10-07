عوامل ضدانقلاب دوباره تنبیه خواهند شد/رزمایش نمره قبولی می گیرد

به گزارش خبرنگار، سردار محمد حسین رجبی ظهر امروز در رزمایش محرم که در ارتفاعات شاهو برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: رزمایش یک سناریو دارد که برنامه های آن طبق زمانبندی انجام می گیرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان عنوان کرد: رزمایش محرم دو از یک هفته گذشته آغاز شده و امروز در ارتفاعات شاهو پایان می یابد.

سردار رجبی بیان کرد: دشمنان و نیرو های ضدانقلاب در گذشته در این مناطق حضور داشتند اما در چند سال گذشته این نفر پاکسازی شد و در دست مرزداران سپاه پاسداران قرار گرفت.

وی افزود: تمام آیتم هایی که برای این رزمایش از پیش تعیین شده بود، انجام گرفت و نیرو ها عملکرد خوبی داشتند.

سردار رجبی گفت: در حال حاضر داوران نظر خود را ارائه نداده اند اما مجموعه این اقدمات تا کنون از نظر کارشناسی خوب اجرا شده و نمره قبولی را از ما خواهند گرفت.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در مورد تحرکات عوامل ضدانقلاب پس از حمله موشکی سپاه به مقر های آن ها، اظهار کرد: نیرو های ضدانقلاب تاکنون تحرکاتی در منطقه کردستان نداشتند اما دشمنان ما می خواهند جنگ نیابتی را شروع کنند و آنها را تشویق به انجام عملیات خواهند کرد.

وی افزود: عوامل ضد انقلاب تنبیه شده و بازهم خواهند شد و اگر عاقل باشند دیگر دست به چنین کارهایی نخواهند زد.

رزمایش محرم دو ظهر امروز در ارتفاعات شاهو به کار خود پایان داد.

