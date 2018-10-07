دغدغه دبیر تئاتر فجر برای تأمین ارز جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جلسه ستادی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و مدیران بخش های مختلف جشنواره معارفه شدند. در این دیدار که در سالن جلسات معاونت امور هنری و با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر دوره سی و هفتم برگزار شد، پس از معارفه مدیران بخش های مختلف جشنواره هر یک از اعضای ستاد ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده، نقطه نظرات خود را در ارتباط با کیفیت برگزاری بخش های مختلف و مشکلات پیش رو مطرح کردند.

در ابتدای این جلسه شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن تشکر از حمایت های سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری در ارتباط با جایگاه جشنواره فجر در منطقه گفت: امروز همه ما از منظر مشابهی به جشنواره فجر نگاه می کنیم و این جشنواره را رویدادی جریانساز می دانیم که به شیوه خاص خود برگزار می شود. همین موضوع سبب ساز جایگاه ممتاز این جشنواره در کل منطقه شده است.

وی ضمن تشکر از دبیران دوره های مختلف جشنواره فجر گفت: در مورد انتخاب دبیر این دوره، من با توجه به شناختی که از روحیات نادر برهانی مرند داشتم از او دعوت کردم و از او خواستم برای پاسخ به این دعوت به اولین نکته ای که توجه کند احساس تکلیف باشد چون همه ما باید با این نگره به حضور خود در بدنه اداری تئاتر کشور نگاه کنیم که ایشان هم با همین رویکرد دعوت مرا پذیرفت.

مدیرکل هنرهای نمایشی به تصویب آیین نامه جشنواره در این دوره اشاره کرد و افزود: مدت ها بود به فقدان یک آیین نامه در رابطه با نحوه برگزاری جشنواره اشاره می شد و اقدامی در این زمینه صورت نمی گرفت. خوشبختانه در این دوره با توجه به نگاه جدی معاون امور هنری به این موضوع و دغدغه وزیر محترم توانستیم آیین نامه ای را تدوین کنیم که بی شک در آینده مشکلات آن برطرف و کامل تر خواهد شد.

در ادامه دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از روند آغاز به کار جشنواره، انتخاب اعضای ستاد و پیشرفت بخش های مختلف گزارشی ارائه داد و افزود: اعتقاد دارم با وجود اینکه در مناسب ترین زمان ممکن انتخاب دبیر این دوره رقم خورد ولی باز زمان را از دست داده ایم و امروز به این نقطه نظر رسیده ام که با وجود اینکه با برنامه ریزی و دقت نظر همکاران در هیچ زمینه ای از جشنواره عقب نیستیم ولی در یک سیستم برنامه محور فعالیت دبیرخانه جدید فجر باید بعد از برگزاری اختتامیه دوره قبل آغاز شود.

نادر برهانی مرند ضمن برشمردن ویژگی های متفاوت این دوره نسبت به دوره های پیشین، گفت: اذعان دارم که اعضای ستاد و گروه های انتخاب جشنواره از بهترین ها هستند و مجدانه تلاش می کنیم که با همدلی این راه دشوار را به سرمنزل مقصود برسانیم. تمام تلاش مان را می کنیم تا جشنواره ای منظم، آبرومند و در شان هنرمندان تئاتر ایران را برگزار کنیم.

این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ضمن بیان دغدغه های خود در حوزه تامین ارز و مسائل مربوط به حضور نماینده کشورهای دیگر در جشنواره امسال گفت: متاسفانه برخی از نهادها هنوز به این باور نرسیده اند که جشنواره های تئاتر، فیلم، موسیقی و تجسمی فجر از تاثیرگذارترین بخش های جشن های پیروزی انقلاب و یک اتفاق مهم ملی هستند. بنابراین لازم است که این رویدادها در خور نام بزرگ ایران و فراتر از حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود.

در پایان این دیدار معاون هنری نیز ضمن تقدیر از فعالیت صادقانه اعضای ستاد جشنواره گفت: اعتقاد دارم زمانی که پای تخصص به میان می آید اگر ما نتوانیم از ظرفیت های موجود در فضای هنری استفاده کنیم ماموریت خود را به درستی پیش نمی بریم بنابراین بسیار به جریانی که توسط دبیرخانه این دوره از جشنواره رقم خورده و حضور افراد متخصص این حوزه امیدوار هستم.

وی ضمن اشاره به گستردگی موضوع در مجموعه معاونت هنری گفت: باید تلاش کنیم از ظرفیت های موجود در حوزه های متنوع فعالیت در این معاونت استفاده کنیم و این یکی از ماموریت های مهم ما است. با همین ضرورت هم سعی کردیم در تدوین آیین نامه های فجر از تجربه اجرایی جشنواره ها بهره ببریم تا شکل برگزاری این رویدادها را به هم نزدیک کنیم.

در ادامه نیز معاون وزیر در امور هنری نقطه نظر خود نسبت به دغدغه های مطرح شده توسط اعضای ستاد سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مطرح کرد و گفت: همه اذعان داریم که امسال به لحاظ اقتصادی مشکلاتی وجود دارد اما بدنه دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد این دوره از جشنواره به بهترین شکل برگزار شود و به اهداف خود برسد.

قبل از سخنان معاون امور هنری اعضای ستاد برگزاری جشنواره: ندا هنگامی، سلما سلامتی، جواد مستخدمی، حمید نیلی، رضا صمدپور، سعید اسدی، عباس غفاری، وحید لک، سیامک زمردی مطلق، پیمان شریعتی، بهزاد مرتضوی، اتابک نادری، علی عابدی، عباس اقسامی، سامان خلیلیان، محمد مهدی خاتمی، محسن حسن زاده، مهدی حاجیان، جلال تجنگی احکام خود را که به امضای دبیر جشنواره رسیده بود، از معاون امور هنری دریافت کردند.