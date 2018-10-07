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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

برگزاری تور جهانی تک ستاره والیبال ساحلی در بابلسر

برگزاری تور جهانی تک ستاره والیبال ساحلی در بابلسر

بابلسر - تور جهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور تیمهای داخلی و خارجی در بابلسر آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: اگر رسانه ها کنار ورزش نباشند، موفقیت ها به چشم نخواهد آمد.

وی با اشاره به مهمان نوازی ایرانیان و مازندرانی ها و اینکه قدرشناسی در مردم ایران نهادینه شده است با تقدیر از حضور ناظر فدراسیون جهانی والیبال اظهار داشت: ایران اسلامی نیز صاحب تمدن بوده و رشته های ورزشی منحصربفردی را دارد.

وی از ورزش به عنوان بسترساز تعامل مناسب بین ملت ها و دولت ها یاد کرد و گفت: از این ابزار باید به درستی استفاده کرد و نباید آن را با دیگر مسائل آلوده کرد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه مازندران استانی ساحلی است گفت: به دلیل نزدیکی به پایتخت کشور و برخورداری از آب و هوای معتدل و ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، شرایط خوبی برای برپایی مسابقات ساحلی وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران برگزاری تورنمنت والیبال ساحلی را در استان به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم ما نیز فرصت داشته باشیم با اعزام داوران و اساتید، تجربیاتی را برای کشور و استان کسب کنیم.

میلاد تقوی رئیس هیئت والیبال مازندران نیز با تقدیر از حمایت های ورزش و جوانان و دستگاه های مختلف گفت: در این مسابقات ۲۲ تیم از ۹ کشور حضور دارند و رقابت ها تا روز جمعه ادامه می یابد.

این مسابقات از روز سه شنبه آغاز به کار می کند.

کد مطلب 4423319

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