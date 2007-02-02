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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

/ افزایش فشار آمریکا بر شرکت‌های نفتی با شکست مواجه شد/

ناکامی آمریکا در جلوگیری از حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران

ناکامی آمریکا در جلوگیری از حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران

روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد: با وجود افزایش فشارهای دولت آمریکا بر شرکت‌های نفتی اروپایی طی دو هفته اخیر برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری آنها در ایران، انعقاد قرارداد 4 میلیارد دلاری با شل و رپسول و حضور گسترده شرکت‌های بزرگ نفتی در همایش بین‌المللی اکتشاف از سوی ایران در وین اتریش، نشانه بی‌توجهی شرکت‌های نفتی به فشارهای آمریکا است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد: فشار دولت بوش به شرکت‌های نفتی اروپایی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری آنها در ایران طی دو هفته اخیر افزایش یافته است.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا با سفر به اروپا به مقامات شرکت‌های نفتی اروپایی هشدار داده است که شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری "نامناسب است و نامناسب‌تر هم خواهد شد".

در همین باره مدیر یکی از شرکت‌های نفتی اروپایی گفت: دولت بوش فشار مضاعفی را بر شرکت‌های خارجی وارد می‌کند و تلاش دارد آنها را قانع سازد که سرمایه‌گذاری در ایران، یک اشتباه بزرگ است.

واشنگتن پست افزود: با وجود فشارهای دولت بوش، بسیاری از شرکت‌های بزگ نفتی در همایش بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران که از دیروز در وین و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 12 میدان نفتی و 5 بلوک نفتی دریایی آغاز شد، شرکت کرده‌اند.

مدیران شرکت‌های رویال داچ شل انگلیس، لوک‌اویل روسیه، سینوپک چین، و او.ام.وی اتریش در همایش شرکت ملی نفت ایران حضور یافته‌اند.

در همین حال، سخنگوی شرکت توتال که طی 10 سال گذشته 4 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده، بخش نفت  ایران را برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب عنوان کرد و اعلام کرد نماینده‌ای از توتال نیز در این همایش حضور دارد.

پاتریشیا ماری درباره تهدیدات آمریکا برای تحریم سرمایه‌گذاری در ایران نیز گفت:‌ شرکت توتال تحت فوانین فرانسه و اروپا رفتار می‌کند و به قوانین آمریکا متعهد نیست.

کد مطلب 442332

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