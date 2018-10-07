هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۶۸

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۶۸ در وضعیت سالم ثبت شد.
وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی آلایندگی در دو روز گذشته نیز در وضعیت سالم ثبت شده است، بیان داشت: هوای امروز اصفهان در ایستگاههای سنجش آلایندگی شهر اصفهان مانند میدان احمدآباد با ۶۹، خیابان دانشگاه ۸۶، خیابان استانداری ۵۹، بزرگراه خرازی ۵۸، چهارباغ خواجو ۶۳ و بزرگراه خرازی ۵۸ در وضعیت سالم است و در خیابان پروین نیز در وضعیت زرد گزارش شد.
کیفیت هوا در شهرستانهای استان سالم است
رئیس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستانهای استان اصفهان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، ادامه داد: امروز کیفیت هوا در مبارکه با میانگین شاخص کیفی ۹۲، شاهین شهر ۶۴، نجف آباد ۵۲، کاشان ۶۲، سجزی ۱۰۰ و نجف آباد ۵۲ در وضعیت سالم است و در شاهین شهر و خمینی شهر نیز در وضعیت زرد گزارش میشود.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
