به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی ظهر یکشنبه در جریان برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، اظهار کرد: ارائه راهکار مناسب در مباحثی ازجمله تولید ثروت و مقابله اصولی با بحرانهای اقتصادی از سوی کارشناسان مجرب و کاردان اتاقهای بازرگانی، نیاز است که دنبال شود.
وی ماحصل نشستهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح کشور را مثمر ثمر دانست و گفت: تداوم این نشستها با حضور کارشناسانی از بخش خصوصی موجب آگاهی هرچه بیشتر مدیران جامعه از چالشهای اقتصادی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه دولتمردان کشور میتوانند در تصمیمات خرد و کلان اقتصادی راهکارهای کارشناسان مجرب اتاق بازرگانی را موردتوجه خاص قرار دهند، افزود: بهرهمندی از این ظرفیتها مسیر بهبود و رونق را فراتر از حد انتظار هموار میکند.
بنامولایی در ادامه بابیان اینکه در مسیر رفع چالشهای اقتصادی باید باور تکیهبر توان کارشناسان بخش خصوصی میان دولتمردان کشور تقویت شود، توضیح داد: این کارشناسان در بحث مدیریت هزینه و درآمد میتوانند نقش مهمی ایفا کنند.
وی با تشریح اینکه دستیابی به توسعه پایدار و تحول در فضای کسبوکار نیازمند استفاده از نگاه کارشناسی است، بیان کرد: در این میان استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی مؤثر است و باید توجه داشت که عملکرد جزیرهای و موازی کاریها بلای جانبخش تولید، صادرات و مانعی بزرگ درروند بهبود فضای کسبوکار است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: تلاش ما این است که اتاق بازرگانی در کنار بخش تعاون و صنعت نقشی محوری در اقتصاد کشور و توسعه آن داشته باشد و در حال حاضر هم زمینه ادغام تشکلها از سوی این سه نهاد فراهم آمده است.
بنامولایی عنوان کرد که اتاق بازرگانی البرز نگاه حمایتی به تشکلها دارد و افزود: بستر و فضا برای حضور تشکلهای بخش خصوصی در این اتاق فراهم است تا از فعالیتهای موازی جلوگیری شده و انسجام تشکلها شکل گیرد.
وی اضافه کرد: فردگرایی و موازی کاریها آفتی برای بخش تولید است؛ درنتیجه حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن صرفه منافع ملی بر منافع فردی مطرح است به همین دلیل با تمرکز بر تشکلگرایی نیازهای بخش تولید را مطرح میکنیم و البته نیازمند یاری دولت در این راه هستیم.
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