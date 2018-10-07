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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

فرماندار بدره عراق خبر داد:

جابجایی رایگان زائران اربعین از بدره عراق به کربلا

جابجایی رایگان زائران اربعین از بدره عراق به کربلا

ایلام-فرماندار بدره عراق از جابجایی رایگان زائران اربعین از بدره عراق به کربلا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ملکشاهی ظهر یکشنبه در پایانه مرزی مهران گفت: شعارحب الحسین یجمعنا حلقه اتصال مردم عراق با مسلمان جهان است.

وی افزود: در حقیقت مردم عراق شعار خود را حب الحسن یجمعنا قرار دادند و حلقه اتصال ما مسلمانان و شیعیان تحقق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: مردم منطقه بدره و زرباطیه از سال گذشته آمادگی خود را برای پذیرایی بیش از ۵ میلیون زائر را آماده کردند.

 فرماندار بدره عراق یادآور شد: دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند مبالغ واریز را پرداخت کند ما تمام مخارج زائرین را خودمان برعهده خواهیم گرفت.

ملکشاهی تصریح کرد: ۴۰موکب در مسیر زائران در بدره آماده پذیرایی از زائران هستند.

فرماندار بدره عراق گفت: ۱۵۰ خودرو دولتی برای انتقال زائران از پایانه تا مرکز استان آماده کرده ایم این جابجایی رایگان و توسط دولت محلی هزینه خواهد شد.

کد مطلب 4423338

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