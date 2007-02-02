ایران باید به یک صادر کننده بزرگ گاز تبدیل شود

یکی از کارشناسان بین المللی انرژی درگفتگو بامهر درباره پیشنهاد تشکیل اوپک گازی گفت : ایران و روسیه دوکشور بزرگ دارنده ذخایر گاز هستند به گونه ای که 42 درصد از ذخایر گازی را درخود جای داده اند اما در این میان میزان صادرات روسیه بیشتر از ایران است.

رضا تقی زاده افزود : این درحالی است که ایران تنها حجم بسیار کمی از میزان ذخایر خود را به ترکیه و آذربایجان صادر می کند و بخشی از گاز مورد نیاز خود را نیز از ترکمنستان وارد می کند .

به گفته وی ، درنتیجه تبدیل ایران به یک صادر کننده بزرگ گازمهمترین پیش نیاز برای تشکیل اوپک گازی توسط ایران و روسیه محسوب می شود و این امر منوط به کاهش مصرف است .

تقی زاده درپاسخ به سئوال مهرمبنی براین که آیا تشکیل اوپک گازی به ساماندهی بازار می انجامد، گفت : بازار گاز دچار نابسامانی نیست بلکه بسیار پراکنده است، زیرا طبیعت گاز با نفت بسیار متفاوت است.

به گفته وی ، نفت یک محصول است و قیمت این محصول با درجه غلظت آن تغییر می کند در صورتی که گاز به شکل های مختلف صادر می شود و به بازارهای دور و نزدیک درنتیجه منظور از پراکندگی بازار همین است .

وی تصریح کرد : قیمت هر متر مکعب گاز براساس هزینه حمل و نقل و یا نوع محصول آن تعیین می شود که باید برای تشکیل اوپک گازی همه این مسائل در نظر گرفته شود.