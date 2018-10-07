۷۰ درصد گوشت مورد نیاز ایلام از مراکز غیرمجاز تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب پیرانی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: متاسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت عرضه گوشت گرم در مراکز غیرمجاز همچنان با عرضه آن در مناطق حاشیه ای شهر روبرو هستیم.

وی تاکید کرد: فرهنگ استفاده از گوشت گرم در میان مردم استان وجود دارد و باید به سمتی حرکت کنیم که مردم این ماده غذایی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام ادامه داد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته هم اکنون حدود ۷۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز مردم استان از مراکز غیرمجاز که زیرپوشش نظارتی این سازمان نیستند، تهیه می شود.

پیرانی با اشاره به فعالیت کجدار و مریض کشتارگاه دام استان ایلام گفت: نوسان در فعالیت این واحد صنعتی باعث شده که ۷۰ درصد گوشت استان ایلام از مراکز غیرمجاز تهیه شود که این موضوع یک چالش بهداشتی و زیستی برای استان است و مسئولان برای بهبود وضعیت فعالیت کشتارگاه باید به طور جدی چاره اندیشی کنند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: سالانه هفت میلیون نوبت سر دام سبک و سنگین در سطح استان به تناوب در برابر انواع بیماری های واگیر و غیر واگیر مایه کوبی می شوند.

پیرانی اضافه کرد: استان ایلام ۱۰ کشتارگاه سنتی و نیمه صنعتی دارد که کشتار و ذبح دام در کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی استان ایلام مورد تایید اداره کل دامپزشکی است.

وی تعطیلی کشتارگاه طیور را از دیگر چالش های استان ایلام عنوان کرد و اظهار داشت: تعطیلی این کشتارگاه باعث تشدید فعالیت واحدهای غیرمجاز ذبح مرغ زنده شد و با راه اندازی مجدد این واحد صنعتی به شدت از فعالیت این مراکز غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.