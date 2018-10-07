نظارت بر دامپزشکی در تامین غذای سالم نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در مراسمی که به مناسبت روز ملی دامپزشکی در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: خداوند می‌خواهد بندگانش طیب، طاهر و پاک زندگی کنند و با تلاش برای کسب رزق حلال، آلودگی در وجودشان راه پیدا نکند.

وی تصریح کرد: کسی که نسبت به لقمه حلال و حرام حساسیت ندارد و مال حرام را وارد زندگی خود می‌کند، در نماز نمی‌تواند حضور قلب داشته باشد، فرزند صالح تربیت کند و در نهایت در عبادت و بندگی با دشواری و سختی مواجه می‌شود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه خداوند به بندگانش اجازه نداده است تا سراغ هر مالی بروند، خاطرنشان کرد: کسب رزق پاک چه از نظر حلال بودن و چه از نظر بهداشتی مورد تأکید دین قرار دارد و متولیان امر می‌باید در این حوزه حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: اگر آدمی همه تلاش خود را بر لذت‌های دنیایی متمرکز کند، سطح خود را پایین آورده است چرا که انسان بودن و تعالی یافتن با تمرکز بر لذت‌های دنیایی بدست نمی‌آید.

وی با تأکید بر اینکه باید بین شیوه‌ی صنعتی و سنّتی دام و طیور رفتار آشتی‌جویانه وجود داشته باشد، ابراز کرد: در گذشته شیوه‌های سنّتی نگهداری دام و طیور رایج بود و ممکن است امروزه به دلیل شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان با آن گستردگی امکان‌پذیر نباشد اما نباید با تصمیمات عجولانه به تولیدکنندگان سنّتی دام و طیور آسیب وارد شود.

امام جمعه قزوین در این خصوص افزود: باید با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق مانع از خسارت قشری خاص شویم و رفتار آشتی جویانه در پیش بگیریم و مراقب آسیب های تصمیمات عجولانه باشیم.