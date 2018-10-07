اعتصاب کامیون داران کوچ عشایر غرب کشور را به تأخیر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی ظهر یکشنبه در شورای عالی بحران لرستان با اشاره به اینکه بخش عمده عشایری منطقه غرب کشور از مسیر شهرستان الیگودرز کوچ می کنند، اظهار داشت: اعتصاب کامیون داران باعث شده که عشایر هنوز جابه جا نشده اند و با توجه به اخطارهای هواشناسی این زنگ خطری است.

وی با بیان اینکه امور عشایری اعلام کرده که عشایر باید هرچه زودتر جابه جا شوند، تصریح کرد: بارش ها اگر ادامه یابد خسارت هایی به عشایر وارد خواهد شد.

فرماندار الیگودرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ماشین آلات سر پا و رو به راهی برای مقابله با شرایط آب و هوایی پاییز در این شهرستان وجود ندارد، گفت: راهداری الیگودرز ماشین هایی دارد که مشکل دارند و اعتبار تعمیر و تجهیز برای آن ها نیست.

کشکولی با بیان اینکه راهدارخانه «گله بادوش» هنوز تجهیز نشده است، این گردنه منطقه برف گیری است و سال گذشته ارتفاع برف در آن به ۴.۵ متر رسید، تصریح کرد: شهرداری الیگودرز یک ماشین نمک پاش ندارد.