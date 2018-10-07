  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

زمان انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد مشخص شد

زمان انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد مشخص شد

بنابر اعلام وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس سی ام مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس ۲۵ شهریورماه برگزار شود اما  اما یک هفته پیش از زمان مقرر، وزارت ورزش برگزاری آن را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. 

سی ام مهرماه زمان جدید برای برگزاری مجمع انتخاباتی این فدارسیون است. این مجمع ساعت ۱۴ آغاز می شود.

ب مجمع انتخاباتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس با حضور ۲ کاندیدا برگزار می شود. هاشم اسکندری که دو دوره گذشته ریاست فدراسیون را عهده دار بوده همراه با صمد ولی زاده کاندیداهای این فدراسیون هستند. 

دومین دوره ریاست هاشم اسکندری در فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس ۲۶ شهریورماه به پایان رسید. وی چهار سال پیش در انتخاباتی که با حضور هشت کاندیدا برگزار شد، با کسب آرای لازم (۲۳ رای از ۳۵ رای) به عنوان رئیس این فدراسیون ابقا شد.

کد مطلب 4423366
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها