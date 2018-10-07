به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری مهدیشهر به میزبانی فرمانداری و با حضور استاندار سمنان ضمن بیان اینکه ۷۷۰ میلیون تومان اعتبار در سال جاری به کتابخانه عمومی این شهرستان تعلقگرفته است، تأکید کرد: این کتابخانه در سال گذشته نیز یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اعتبار گرفته بود که مجموعاً میتوان گفت برای کتابخانه عمومی مهدیشهر دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی ترویج فرهنگ کتابخوانی و تربیت نسلی آگاه و اهل مطالعه را هدف تجهیز کتابخانه عمومی مهدیشهر دانست و تأکید کرد: کتابخانه همواره یکی از مطالبات مردم این شهرستان محسوب میشود.
تجهیز و تکمیل بیمارستان ۸۵ تخت خوابی
فرماندار مهدیشهر درباره دیگر طرحهای این شهرستان توضیح داد: در سالهای اخیر اقدامات خوبی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام صورت گرفت که اختصاص اعتبارات برای تکمیل بیمارستان ۸۵ تخت خوابی در زمره این تلاشها است.
ارگی گفت: بیمارستان مهدیشهر با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیک متأسفانه رهاشده بود که خوشبختانه با اقدامات مثبتی که صورت گرفته مجدداً شاهد عملیات تکمیل این طرح مهم درمانی بودیم.
وی از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز این بیمارستان خبر داد و بیان کرد: این مرکز میتواند بخش اعظمی از نیازهای مردم شهرستان را برطرف کند.
فرماندار مهدیشهر ضمن بیان اینکه در سال ۹۶ بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بیمارستان این شهرستان هزینه شده است، تأکید کرد: تا پایان سال جاری نیز پنج میلیارد تومان دیگر به این طرح اختصاص خواهد یافت تا ان شاالله شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.
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