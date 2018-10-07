به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلطانی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نخستین نهاد عمرانی انقلاب اسلامی ایران است که به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۵۸ تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه روستاها را باید با نگاه بهتری ببینیم، گفت: روستاها همیشه در توسعه کشور در همه زمینه‌ها و حتی در مواقع بحران مانند دوران جنگ تحمیلی موثر بوده اند و در سال های اخیر و در برنامه ششم توسعه، توسعه از روستا به شهر دیده‌ شده است.

سلطانی نژاد عنوان کرد: طرح هادی روستایی اولین سند توسعه و کالبد در روستاها است و این طرح مرجع هر فعالیتی در روستاهاست.

وی بیان داشت: کرمان از نظر تعداد روستا، تنوع اقلیمی، جمعیتی، موقعیت جغرافیایی در سطح کشور جزو استان های شاخص است.

سلطانی نژاد تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه کشور یک ضرورت دیده شده که طرح های هادی روستایی کار خود را شروع کنند. خوشبختانه سال ۹۵ که آخر برنامه ششم توسعه بود باید برای تمام روستاهای بالای ۲۰ نفر خانوار طرح هادی تهیه می شد که این مسئله در استان کرمان رخ داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان بیان داشت: ما از معدود استان های بودیم که در انتهای سال پایانی برنامه توسعه پنجم تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار تهیه طرح آنها انجام شد.

وی افزود: طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می شود و این اصلی ترین حرکتی است که باید در روستاها صورت گیرد. بیشترین تعامل را با روستاییان داریم و اصلی ترین خدمات به روستاییان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

۴۰ درصد جمعیت استان کرمان در روستاها زندگی می‌کنند

سلطانی نژاد بیان داشت: حدود ۴۰ درصد جمعیت استان کرمان در روستاها زندگی می‌کنند و در شرق استان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت در روستاها هستند.

وی ابراز داشت: مسکن روستایی ما در سطح استان کرمان نسبت به کشور از وضعیت بهتری برخوردار است و نزدیک ۶۰ درصد خانه های روستاهای استان کرمان مقاوم هستند این رقم کشور حدود ۴۰ درصد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان تا کید کرد: سالانه ۱۰ هزار سند برای واحدهای مسکونی روستایی در سطح استان کرمان صادر می‌شود و اکنون در قلعه گنج سه هزار سند برای واحدهای روستایی در حال صادر شدن است.

سلطانی نژاد عنوان کرد: همه دهستان های سطح استان کرمان از موضوع طرح هادی بهره مند شده اند و نقطه ای از استان کرمان وجود ندارد که طرح هادی درآن صورت نگرفته باشد.

وی بیان داشت: سال گذشته ۵۴۰ پروژه در اجرای طرح هادی داشته ایم و برنامه ما در سال جاری ۵۰۰ واحد است .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان تاکید کرد: محوطه‌سازی فضای فیزیکی روستاهای بدون دهیاری در استان را شروع کرده ایم و این طرح با همکاری فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در حال انجام است.

سلطانی نژاد افزود: از ۵ هزار و ۶۳۸ روستایی که در استان وجود دارد ۲ هزار و ۸۰۰ روستای آن بالای ۲۰ خانوار هستند که در برنامه پنجم توسعه کشور برای ۲ هزار و ۱۳۸ روستا تهیه طرح هادی آنها انجام شده است

وی با اشاره به اینکه در حال بازنگیری در طرح های هادی روستای سطح استان هستیم، عنوان کرد: در حال حاضربرای ۶۰۰ روستا در حال تهیه طرح هادی هستیم که در برنامه ششم توسعه انجام می‌شود .

سلطانی نژاد بیان کرد:از ۲ هزار و۸۰۰ روستایی بالای ۲۰ خانوار یک هزار و ۸۰۰ روستای آن اجرایی طرح کرده ایم و خدمات عمرانی مانند آسفالت، جدول، بهسازی معابر اتفاق افتاده است.

وی تا کید کرد: سهم استان کرمان در زمینه قیر رایگان سهم قابل توجهی است که توانسته ایم از مرکز این را جذب کنیم و ما این کار را با مشارکت مردم انجام می دهیم و سال گذشته بخشی از معابر ۴۰۰ روستا از طریق قیر رایگان آسفالت شده است.