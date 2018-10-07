۵ هزار تن قیر پاشی در محورهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس بهرامی نیا ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین که در پایانه مرزی چذابه برگزار شد، اظهار کرد: پروژه هایی که برای مرز پیش بینی کردیم در حوزه راهداری و پایانه های مرزی است که خط کشی محورهای منتهی شده به مرزها مثل اهواز، حمیدیه، چذابه و سوسنگرد از جمله این پروژه ها هستند.

وی با اشاره به نصب علائم در محورهای منتهی به مرزها افزود: نصب انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی و در حال تکمیل بودن بخشی از آنها نیز از جمله اقدامات انجام شده است.

بهرامی نیا با اشاره به قیرپاشی بالغ بر پنج هزار تن در محورهای مختلف منتهی به مرزها تصریح کرد: با وجود اینکه در زمینه روشنایی هیچ تعهدی نداشتیم ولی در این بخش همکاری هایی انجام شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اشاره به تعریض فضای سبز پایانه شلمچه بیان کرد: به نظر می رسد در زمینه تأمین آب در مرز شلمچه و چذابه مشکلاتی وجود دارد و میزان آب پیش بینی شده متناسب با تردد حجم زائران نیست.

آبرسانی به ۲۳۰ موکب تا کنون

همچنین در این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: در سایت قدیم و جدید مرز چذابه از نظر اجرای خطوط شبکه کلیه خطوط در پارکینگ ها و در مواکب اجرایی شده و از ۳۰۰ انشعاب مواکب تاکنون ۲۳۰ انشعاب عملیاتی شده است.

درویشعلی کریمی با بیان اینکه اقدامات اصلی مثل خطوط انتقال و شبکه انشعاب مواکب نیز انجام می شود، افزود: ستادی در حوزه آب و فاضلاب کشور و همزمان با آن در استان خوزستان هم تشکیل شده که تمامی موارد مربوط به آبرسانی به مرزهای شلمچه و چذابه را بررسی می کند.

وی بیان کرد: نصب کانتینر برای استقرار آزمایشگاه سیار و سایر اقدامات به منظور تأمین امنیت کیفی و کمی آب نیز انجام شده و برای تأمین آب شرب در هیچ کدام از دو مرز مشکلی نداریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان، اظهار کرد: البته در شلمچه شکستگی در خطوط آبرسانی پایانه مرزی ایجاد شده که تا پایان هفته جاری با فعالیت های آبفا شهری این مشکل رفع می شود.