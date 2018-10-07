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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین:

دامپزشکی قزوین از ظرفیت سمن ها برای خدمت رسانی استفاده کند

دامپزشکی قزوین از ظرفیت سمن ها برای خدمت رسانی استفاده کند

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: دامپزشکی قزوین با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سمن ها میتواند خدمات دامپزشکی را برای جامعه هدف گسترش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر در مراسم روز ملی دامپزشکی که روز یکشنبه در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت:فعالیت در دامپزشکی کاملا تخصصی و کارشناسی است و با سلامت مردم ارتباط تنگاتنگ دارد.

وی افزود: نگاه مردم لبه خدمات دامپزشکی فنی و تخصصی است و نظارت شما بر کارهای مرتبط با دام و طیور و سلامت آنها بسیار مهم و حیاتی است.

آشناگر یادآورشد: فرهنگ سازی در عرصه بهداشت دام و طیور بسیار اهمیت دارد و شما باید در کنار رسالت سنگین خود در تضمین سلامت غذایی مردم به آموزش هم توجه کنید تا کارها به سرانجام برسد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین افزود: تعداد ۱۵۶ مورد بیماری نوظهور در جهان شناسایی شده و در این میان ۱۱۶ مورد مربوط به بیماری های مشترک انسان و دام است که توجه به آن باید در اولیوت باشد.

وی گفت: گاهی در برابر فعالیتهای دامپزشکی مقاومت هایی دیده می شود اما رسالت شما سنگین است و بدون اغماض باید به سلامت دام و طیور که می تواند هزینه های سنگینی به مردم و جامعه تحمیل کند اهمیت دهید.

معاون استاندار سیاسی استانداری قزوین بیان کرد: در ایام محرم ذبح غیر بهداشتی گوسفند از دغدغه ها بود که با نظارت خوب دامپزشکی از این کار جل. گیری شده است کهباید تداوم یابد.

آشناگر تصریح کرد: اداره دامپزشکی می تواند از ظرفیت خیرین، تشکل های غیر دولتی بیشتر استفاده کند و با واگذاری کارها به بخش خصوصی به سیاست گذاری و امور کلان بپردازد.

در این مراسم از فعالان دامپزشکی استان تقدیر شد.

کد مطلب 4423389

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