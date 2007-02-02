کنترل 2500 دستگاه اتوبوس با سیستم GPS

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون عملیات پلیس راه کشور افزود: در راستای مراقبت الکترونیکی اتوبوس ها که از روز پنجم بهمن ماه جاری در محور تهران - شیراز آغاز شد در پاسگاههای پلیس راه این محور و همچنین تیم های گشتی پلیس راه با خالی کردن پورت سیستم GPS که در داخل اتوبوس ها نصب شده است بیش از 2500 دستگاه اتوبوس را ظرف مدت هفت روز کنترل شد.

سرهنگ حسین نوری فر افزود: در میان اتوبوس های کنترل شده 34 مورد تخلف سرعت بالای 140 کیلومتر و 79 مورد تخلف سرعت بالای 130 کیلومتر ثبت شد و بالاترین سرعت ثبت شده هم 155 کیلومتر بود که همه موارد ذکر شده برای اتوبوس ها و سایر خودروها سرعت خطرناکی است.

معاون عملیات پلیس راه کشور بر ضرورت استفاده از GPS در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تاکید کرد و گفت: این سیستم تضمین کننده سلامت مسافر و راننده در سفر است.

وی گفت: راننده ها باید هنگام ثبت ساعت در پاسگاههای پلیس راه این محور پورت مربوط به GPS را به پاسگاه تحویل داده و پس از تخلیه اطلاعات دوباره دریافت نمایند.

نوری فر با اشاره به ویژگی های سیستم GPS گفت: GPS سیستمی است که سال ها قبل در دنیا به کار گرفته شد و از آن پس با توجه به اثرات مثبت و تاثیر گذاری که در کنترل تردد تمامی خودروهای مجهز به آن داشته به تدریج بیشتر کشورهای جهان از این سیستم استفاده کردند و موفق شدند با کنترل تخلفات ، تصادفات را در کشورهای شان کاهش دهند.

معاون عملیات پلیس راه کشور افزود: به همین دلیل با توجه به افزایش سالیانه تصادفات در کشورمان ، نیاز است تا سرعت لحظه ای و ساعت کار مجاز رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی با کمک سیستم مراقبت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل دقیق پلیس قرار گیرد.

وی افزود: سیستم GPS در هر شرایط آب و هوایی و در تمام ساعات شبانه روز قابل دسترسی است و هیچ گونه حق اشتراک یا هزینه ای برای استفاده از GPS وجود ندارد. دقت این سیستم بسیار بالا است و به محض روشن شدن خودرو هرگونه حرکتی را ثبت می کند.

معاون عملیات پلیس راه کشور افزود: این دستگاه به گونه ای طراحی و بر روی اتوبوسها نصب شده که به طور طبیعی هرگز از کار نمی افتد مگر اینکه در آن دستکاری شود که در آن صورت هم سیستم ، زمان دستکاری را ثبت کرده و پلیس این امکان را دارد تا با کمک رایانه به راحتی آن را کنترل کرده و متخلف را تحت پیگرد قرار دهد.

نوری فر با تاکید بر اینکه تمامی پاسگاههای محور تهران - قم و اصفهان - شیراز به رایانه های GPS مجهز هستند ، گفت: پلیس راه با کنترل تردد اتوبوسها در آینده نزدیک رانندگانی را که تخلفی نداشته باشند به مردم معرفی خواهد کرد.