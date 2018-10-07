  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

آیت‌الله میرعمادی در جشن روز روستا مطرح کرد؛

روستا رکن اصلی اقتصاد مقاومتی/توانمندی روستاییان به کار گرفته شود

روستا رکن اصلی اقتصاد مقاومتی/توانمندی روستاییان به کار گرفته شود

ازنا- نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه «روستا» رکن اساسی اقتصاد مقاومتی است، گفت: استقلال کشور به تولید داخلی بستگی دارد و در این راستا باید ظرفیت روستاها به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در مراسم روز روستا در روستای «باغموری» شهرستان ازنا با بیان اینکه امروز به عنوان روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده است، گفت: انقلاب ایران برای توجه به محرومان مناطق روستایی و عشایر بوده است.

امام(ره)  آینده انقلاب را در توجه به محرومان و نیازمندان می دانست

وی با بیان اینکه وقتی انقلاب به پیروزی رسید اولین فرمان امام راحل توجه به مناطق روستایی و عشایری و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود، گفت: این نشان می دهد امام(ره)  آینده انقلاب را در توجه به محرومان و نیازمندان می دانست.

اهمیت روستا و عشایر این بوده که مهم ترین پایگاه تولید مواد حیاتی و اقتصادی کشور هستند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه اهمیت روستا و عشایر این بوده که مهم ترین پایگاه تولید مواد حیاتی و اقتصادی کشور هستند، گفت: روستا مرکز مهم تولید به شمار می آید و روستاها از یک ظرفیت و توانمندی برخوردار هستند که می تواند نیازهای اساسی کشور را تامین کند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه متاسفانه در دوره ای غفلت از روستاها صورت گرفت و ما شاهد مهاجرت روستاییان به شهر بودیم، افزود: توجه به روستاها سبب شد امروز شاهد مهاجرت معکوس هستیم.

وی با تاکید بر اینکه استقلال کشور به تولید و اقتصاد داخلی بستگی دارد، گفت: پیشرفت در کشور در گرو توجه به تولیدات داخلی و روستاییان و عشایر است.

از تمام ظرفیت ها و توانمندی روستاها در امر تولید استفاده کنیم

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه لازم است از تمام ظرفیت ها و توانمندی روستاها در امر تولید استفاده کنیم، گفت: متاسفانه از تمام ظرفیت ها و توانمندی روستا در امر تولید استفاده نکرده ایم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر تلاش و کوشش برای ایجاد زمینه اشتغال و درآمدزایی در روستاها گفت: باید شغل جدید ایجاد کرد و درآمد را بالا برد.

باید در کنار آبرسانی، آسفالت، گاز رسانی و ... به اشتغال جوانان روستا نیز توجه کنیم

وی با بیان اینکه اگر امروز دشمن تحریم اقتصادی را دنبال می کند ما باید اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم، گفت: رکن اساسی اقتصاد مقاومتی روستا است و باید در کنار آبرسانی، آسفالت، گاز رسانی و ... به اشتغال جوانان روستا نیز توجه کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ایجاد شغل جدید در روستاها و ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها گفت: گردشگری روستایی و صنایع دستی روستایی بسیار مهم است و باید هویت ایرانی و اسلامی خود را در روستاها دنبال کنیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اصل ایجاد شغل است، افزود: رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به مسئله اشتغال روستایی تاکید داشته اند.

همکاری و تعاون روستائیان در پیشرفت روستا موثر است

وی با تاکید بر لزوم توجه به آداب و سنن،  تقویت صله رحم، نوع دوستی، تعاون و ... روستایی بیان داشت: امروز باید به این هویت برگشت کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اگر به هویت روستایی برگردیم مشکلات ما حل می شود، گفت: امروز انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی و داخلی موفق بوده و در حوزه های مختلف دولت خدمات رسانی کرده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه متاسفانه در استان برخی روستاها برای مقاوم سازی مسکن استقبال نمی کنند، گفت: همکاری و تعاون روستائیان در پیشرفت روستا موثر است.

وی با بیان اینکه امروز مقام معظم رهبری بر تقویت امر تولید تاکید دارند و نامگذاری امسال نیز به همین جهت است، گفت: حمایت از تولیدات ایرانی باعث حل مشکلات و رونق اقتصادی و ... می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر تولید رونق پیدا نکند فاصله طبقاتی بیشتر می شود و مقام معظم رهبری همیشه بر این مسئله تاکید دارند، افزود: امروز برای من افتخار بود که در روستای «باغموری» حضور داشتم و با اشتیاق خدمت مردم روستا رسیدیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز وحدت، همدلی و تبعیت از رهبری نیاز جامعه ما است، گفت: روستائیان دلبسته به انقلاب و مقام معظم رهبری هستند.

کد مطلب 4423400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها