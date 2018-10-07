به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی که تا قبل از این التهابات ارزی در واردات شایع بود این بار به صادرات سرایت کرده است و برخی از سودجویان با سوءاستفاده از افراد با کارتهای بازرگانی آنها کارهای خود را پیش می‌برند.

بحث پیمان‌سپاری ارزی باعث شده تا صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند انگیزه بیشتری به استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف داشته باشند.

بعد از التهابات ارزی و الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی این موضوع در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم که با پرداخت مبلغی که در برابر حجم صادرات صورت گرفته ناچیز است با تشویق افراد به اخذ کارت های بازرگانی از این کارت سوءاستفاده می‌کنند.

علی اسماعیلی معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تاکنون گزارشی از تخلف دارندگان کارت بازرگانی در سطح کرمانشاه دریافت نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه صدور کارتهای بازرگانی با دقت بالایی انجام و افراد متقاضی کاملا گزینش و مصاحبه و مدارک آنها نیز بررسی می‌شود ما تاکنون کارت بازرگانی یکبار مصرف در استان نداشته‌ایم.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین تا امروز گزارشی مبنی بر تخلف دارندگان کارتهای بازرگانی افرادی که از استان مجوز گرفتند دریافت نشده است.

وی تصریح کرد: با افزایش دقت و بررسی در صدور کارتهای بازرگانی امکان فروش کارت توسط دارندگان کارت بازرگانی به افراد دیگر را به صفر رسانده‌ایم.

به گفته اسماعیلی، کارت‌های بازرگانی تعاریف مختلفی دارند که به طور معمول با یکسال اعتبار و بر اساس شرایط قانون صادرات و واردات آیین نامه اجرایی صدور کارت بازرگانی صادر می شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: در صورت مشاهده تخلف ازسوی دارندگان کارتهای بازرگانی، کارت آنها ابطال می شود.

وی خاطرنشان کرد: البته مواردی از جابجایی مکان افرادی که کارت های بازرگانی دارند وجود داشته که به دلیل عدم اطلاع رسانی مکان جدید کارت آنها به حالت تعلیق درآمده است.

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز به خبرنگار مهر گفت: در سطح استان کرمانشاه کارت بازرگانی یکبار مصرف نداریم.

وی تصریح کرد: به دلیل رعایت قوانین و دقت در گزینش افراد راه بر صدور کارتهای یکبار مصرف بسته شده است.