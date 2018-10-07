لایروبی انهار درجویبار در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر ، رجبعلی وهابی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانداران جویبار با بیان اینکه مشکل اساسی این شهرستان در حوزه آب بوده است، افزود: در دوسال گذشته با حفر دو حلقه چاه در کیاکلا تا حدی مشکل آب شهرستان مرتفع شد و همچنین قرار است با نصب منبع ذخیره آب در کیاکلا مشکل کم آبی بخش گیلخواران نیز حل شود.

وی با اعلام اینکه در فصل کشاورزی سالجاری با مدیریت انجام شده کمترین خسارت را در بخش کشاورزی داشتیم ، افزود: با انتقال آب سد صالحی مازندرانی به سیاهرود و انتقال آن به زمین های شالیزاری شاهد تنها کمتر از یک درصد زیر کشت نبودن زمین های شالیزاری در سطح شهرستان باشیم.

وی تصریح کرد: لایروبی انهار و آب بندانها توسط اداره امور آب در شهرستان در حال انجام است و ۹۰ درصد ساخت سد لاستیکی لاریم انجام شده است.

وهابی ایمن سازی راهها را یکی دیگر از اقدامات چند سال گذشته شهرستان عنوان کردو گفت: خوشبختانه در سال گذشته شاهد کاهش ۳۵ درصدی در آمار تصادفات جاده ای در سطح شهرستان بودیم.

وی به معطل ماندن چند ساله ساخت سیکا پل به دلیل کمبود اعتبارات اشاره کردو گفت: این طرح از راه و شهرسازی به بنیادمسکن محول شد و کار ساخت مجدد آن آغاز شده است.

فرماندار سابق شهرستان جویبار از جذب صددرصدی اعتبارات در حوزه اشتغال خبردادو گفت: در جذب بودجه های اقتصادی با همت همه دستگاههای ذیربط به خوبی عمل کردیم ، بطوریکه در سالجاری در کمیته فنی اشتغال به پروژه مجتمع ماهیان خاویاری ۷۰ میلیاردتومان تسهیلات در قالب وام روستایی طرح ملی پرداخت شد.