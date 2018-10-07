به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی کودک به میزبانی سالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بابیان اینکه یکی از نام‌گذاری روزهای هفته کودک به نام کودکان با نیازهای ویژه، فرصت برابر نام‌گذاری شده است، ابراز داشت: معتقدیم همه افراد جامعه باید از امکانات و شرایط به‌طور یکسان برخوردار باشند که در این راستا امکانات و تجهیزات لازم برای ۲۵ کودک معلول استان بااعتباری معادل چهار میلیارد ریال فراهم شد.

وی بابیان اینکه بیستم مهرماه به نام کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه است، افزود: در حال حاضر ۲۶۷ هزار جلد کتاب در مراکز کانون در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دارد و می‌کوشیم تا پایان امسال این رقم را به ۴۰۰هزار جلد ارتقا دهیم قطعاً جامعه بدون کتاب به اهداف موردنظر خود نخواهد رسید.

مهارت آموزی هدف اصلی کانون

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان بابیان اینکه محوریت برنامه‌های هفته کودک بر پایه تقویت مهارت‌آموزی است، ابراز داشت: اعتماد خانواده به کانون می‌تواند به پرورش خلاقیت‌های آن‌ها منتهی شود بنابراین یکی از گام‌های مهارت‌آموزی پرورش صحیح کودکان در محیط‌های آموزشی است.

جمال بابیان اینکه همسویی دستگاه‌های اجرایی و داشتن برنامه و اهداف مشترک پیرامون کودک می‌تواند تحقق مهارت‌آموزی را به دنبال داشته باشند، تصریح کرد: متأسفانه پیرامون این موضوع با موازی کاری مواجه هستیم که باید برای رفع آن متخصصان این حوزه ورود جدی نری را داشته باشند.

وی بابیان اینکه کانون به دنبال کیفی سازی تربیت صحیح نسل جدید است، افزود: برنامه‌های کانون پرورش فکری قطعاً مختص هفته کودک نیست و اقدامات جامع‌تر در طی سال دنبال خواهد شد و برای تقویت خلاقیت کودکان و داشتن فردایی بهرت برای این سرزمین مهارت‌آموزی در دستور کار قرار دارد.

راهیابی ۲۲ نفر به جشنواره استانی قصه گویی

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان بابیان اینکه ۲۲ نفر به جشنواره استانی قصه‌گویی راه یافتند، ابراز داشت: در جشنواره قصه‌گویی با شعار «خوب زندگی کردن، تمرین می‌خواهد» با عنوان «قصه زندگی من» ۶۸۸ نفر در سنین مختلف شرکت کردند که درنهایت پنج نفر به مرحله منطقه‌ای دعوت خواهند شد.

جمال در ادامه تصریح کرد: یکی از برنامه‌های خوب حوزه کودک و نوجوانان برگزاری مسابقات بازی‌های یارانه‌ای در استان سمنان بود که با استقبال خوب آن‌ها مواجه شد و معتقدیم باید همگام با فنّاوری امکانات محتوایی با خروجی مثبت را در اختیار نسل جدید گذاشت.

وی افزود: با توجه به اینکه در ماه محرم و صفر قرار داریم یکی از برنامه‌های کانون پرورش فکری ارائه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و مذهبی است که در مراکز ۲۲ گانه کانون قیام عاشورا در چهارچوب قصه، داستان‌نویسی، نقاشی و پخش پویانمایی برای کودکان تبیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهم لغایت بیستم مهرماه در تقویم ملی به نام هفته ملی کودک نام‌گذاری شده است.