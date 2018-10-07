  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

شهرکرد- بارش باران استان چهارمحال و بختیاری را در نقاط مختلف فرا گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران استان چهارمحال و بختیاری را در نقاط مختلف فرا گرفت.

این نخستین بارش باران پس از حدود۱۲۰ روز بی بارشی در این استان است که موجب خوشحالی مردم چهارمحال و بختیاری شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بارش باران در مناطق شهرکرد، سامان، کوهرنگ و فرخ شهر گزارش شده است.

شاهرخ پارسا بیان کرد: میزان بارش باران در شهرکرد۰.۳ میلی متر گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین بارش باران در سامان چهارمحال و بختیاری به میزان یک میلی متر گزارش شده است.

وی بیان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روزآینده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این مدت آسمان قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعت ها همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در برخی مناطق رگبار، رعد و برق و احتمالا بارش تگرگ پیش بینی می شود.

کد مطلب 4423447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها