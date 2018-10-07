بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران استان چهارمحال و بختیاری را در نقاط مختلف فرا گرفت.

این نخستین بارش باران پس از حدود۱۲۰ روز بی بارشی در این استان است که موجب خوشحالی مردم چهارمحال و بختیاری شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بارش باران در مناطق شهرکرد، سامان، کوهرنگ و فرخ شهر گزارش شده است.

شاهرخ پارسا بیان کرد: میزان بارش باران در شهرکرد۰.۳ میلی متر گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین بارش باران در سامان چهارمحال و بختیاری به میزان یک میلی متر گزارش شده است.

وی بیان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روزآینده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این مدت آسمان قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعت ها همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در برخی مناطق رگبار، رعد و برق و احتمالا بارش تگرگ پیش بینی می شود.