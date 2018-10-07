عمل به مصوبه شورای سوم / مشاوران کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب ۶ نفر از کارشناسان برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع دستور آخر جلسه نودودوم شورای شهر تهران بود که بحث و بررسی آن سبب شد تا ۲ بار زمان جلسه تمدید شود و در نهایت جهت اعمال نظارت بیشتر برای نخستین بار مشاوران اعضای شورا در این کمیسیون ها از شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در همین خصوص به تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص موضوع تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب بررسی چرایی عدم تحقق آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ شد که نتیجه آن مصوبه ای شد که انصافا می توان آن را از مصوبات خوب شورای شهر در دوره سوم دانست.

وی اظهار داشت: این ستاد که اعضای آن برای دریافت رای اعتماد به صحن شورا معرفی شده اند موضوعی است که این مصوبه پیش بینی کرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه این ستاد تاکنون تشکیل نشده است گفت: امروز با دستور رئیس شورای شهر تهران این افراد برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مشاوران اعضای شورای شهر تهران به صحن معرفی شده اند.

سید حسن رسولی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد و مرجعی شبه قضائی است و ضرورتی ندارد تا ستاد هماهنگی در این خصوص تشکیل شود که می توان آن را نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ به شمار آورد.

وی اظهار داشت: ایجاد سازوکار موازی و سست به لحاظ حقوقی دقیقا خلاف جهت آن چیزی است که از کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار داریم

ناهید خداکرمی، در قالب پیشنهادی خواستار بازگشت این دستور جلسه به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران برای بررسی بیشتر شد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت شفاف سازی بیشتر موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: برای این موضوع مقرر شده بود تا در یکی از جلسات هم اندیشی با حضور شهردار تهران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ نشان می دهد که یک منبع تخلف و یک منبع درآمدی برای شهرداری وجود دارد و نشان می دهد که آنگونه که ما در موضوع باغات حساسیم در موضوع تخلفات ساختمانی حساس نیستیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه موضوعات موجب به هم ریختگی در موضوعات شهری شده است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی موجب افزایش تخلف در شهر شده است چرا که متخلفین می دانند که می توانند تخلف کنند و بارقمی اندک جریمه خود را بپردازند.

افشین حبیب زاده در موافقت با این موضوع گفت: بر روی این طرح مدتها کار مطالعاتی انجام شده است از طرفی دیگر اینکه نماینده مورد اعتماد عضو شورا در کنار نیروی شهرداری که مسئول انشا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بنشیند به نظر من به عنوان عضو شورای شهر تهران بسیار ضروری است.

شهربانو امانی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: چگونه می شود درختان شهر را به وسیله موبایل کنترل کرد اما نتوان بر ساختمان های شهر نظارت داشت از این روی می خواهم که در جلسه بعدی این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

علی اعطا اما اظهار داشت: موضوعی که بر اساس آن این دستور جلسه آمده است، مصوبه شورا است و اگر قرار باشد که آن نقض شود باید مصوبه جایگزینی برای آن تهیه و ارائه شود که جای این موضوع در این دستور جلسه نیست.

سخنگوی شورا در ادامه خاطر نشان ساخت: اعضا گاها مجبور به نظر دادن در ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده هستند و این حجم از کار نشان می دهد که اعضا نیاز به مشاور امین دارند.

وی اظهار داشت: گاها کمبود وقت در صدور آرا موجب می شود تا مهندسی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ صورت گیرد و از طرفی دیگر هم شاکی خود شهرداری است و هم منشی که رای را می نویسد از شهرداری است و اینکه این موضوع تا به امروز انجام نشده است در واقع اشکال از شورای شهر بوده است.

زهرا نژاد بهرام نیز بر ضرورت بررسی موضوعاتی غیر از دستور جلسه در زمانی دیگر اظهار داشت: این مصوبه تا زمانی که نقض نشده است، ساری و جاری است و این افراد نیز از سوی افرادی پیشنهاد شده اند که ما پیش از این آنها را برای حضور در کمیسیون های ماده ۱۰۰ تائید کرده بودیم.

محمد علیخانی هم در همین خصوص اظهار داشت: این افراد که پیشنهاد شده اند به عنوان مشاوران و بازوان اعضای شورای شهر تهران هستند و شهرداری در این موضوع حق دارد که با شورا مخالف باشد.