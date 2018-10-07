تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان به دور دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در دومین دیدار خود در گروه اول بازی های پاراآسیایی برابر کامبوج قرار گرفت و این تیم را با نتیجه ۸۶ بر ۱۸ شکست داد.

تیم ملی ایران در کوارتر اول با ترکیب ندا فراستی، رقیه امیری، سمیه کهزادپور، سحر حیدری و مهسا سعادت وارد زمین شد و با نتیجه ۱۷ بر صفر به پیروزی رسید. کوارتر دوم این بازی ۲۰ بر ۱۰ به سود ایران تمام شد تا نیمه نخست با نتیجه ۳۷ بر ۱۰ به پایان برسد. آذر همایون پور سرمربی تیم ملی تغییراتی را در ترکیب تیم بوجود آورد و کوارتر سوم را با نتیجه ۲۴ بر ۴ به پایان برد. در کوارتر چهارم نیز رقیه، مهسا سعادت، ندا فراستی و لیلا عباسی با عملکرد خوب خود ۲۵ بر ۴ پیروز شدند تا در پایان تیم ملی ایران با نتیجه ۸۶ بر ۱۸ به پیروز دست یافته و به دور دوم صعود کنند.

تیم ملی ایران در دور دوم به مصاف افغانستان می رود.