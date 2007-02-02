به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در سخنان خود در کنفرانس معرفی 17 بلوک نفتی ایران در وین گفت : براساس برنامه ریزی های انجام شده ایران تا سال 2014 به عبارتی تا 10 سال آینده باید بیش از 41/137 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز خود انجام دهد که 67/93 میلیارد دلار آن از منابع خارجی و 74/43 میلیارد دلار نیز از منابع داخلی خواهد بود .

غلامحسین نوذری افزود : از 67/93 میلیارد دلار حجم سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده تا سال 2014 ، 21/28 میلیارد دلار در بخش نفت به صورت قراردادهای بیع متقابل و 79/35 میلیارد دلار نیز در بخش گازاز طریق همین نوع قراردادها و مابقی یعنی 68/29 میلیارد دلار به صورت فاینانس خواهد بود .

وی درباره برنامه‌های ایران برای افزایش تولید نفت گفت: تولید نفت ایران از 4 میلیون بشکه در سال 2005 به بیش از 5 میلیون بشکه در سال 2014 افزایش می یابد .

وی همچنین با اشاره به پروژه های ایران در راستای افزایش تولید گاز گفت: با بهره برداری از این پروژه ها میزان تولید گاز ایران از 400 میلیون مترمکعب در روز به 800 میلیون متر مکعب در سال 2011 ، به 1200 میلیون مترمکعب در سال 2012 و به 1400 میلیون مترمکعب در سال 2014 افزایش می یابد.